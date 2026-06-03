Состоялся анонс интерактивного хоррора Until Dawn 2

На презентации State of Play студия Firespite анонсировала сюжетный интерактивный хоррор Until Dawn 2. Игроков ждет новая история, новый состав героев и новая локация, но ключевые элементы оригинала останутся на месте.

В центре событий окажется новая группа — команда охотников за привидениями, ведущая популярный паранормальный видеоблог Dead True. Они отправятся на тропический остров, где столкнутся с настоящими сверхъестественными ужасами.

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Проект сохранит фирменную механику оригинальной Until Dawn: сложные моральные выборы, последствия от решений игрока и систему, определяющую, кто из героев доживет до рассвета

Питер Стромаре вернется к роли доктора Хилла из первой части, а также появятся персонажи в исполнении Нила Ньюбона (Астарион из Baldur’s Gate 3) и Дэйкер Монтгомери (Билли из шоу «Очень странные дела»).

Релиз Until Dawn 2 состоится в 2027 году на PS5.