Ролевой экшен Control Resonant выйдет 24 сентября

Студия Remedy Entertainment, авторы оригинальной Control, Alan Wake и Max Payne, показала на презентации на State of Play сюжетный трейлер Control Resonant. Ролевой экшен выйдет 24 сентября.

Игра станет прямым сюжетным продолжением Control (2019 года), события которого развернутся на охваченном паранормальными силами Манхэтгене.

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Впервые игроки смогут играть за Дилана Фейдена, брата Джесси из первой части. Ему предстоит найти сестру, исследовать искаженный Манхэттен и разобраться в паранормальной катастрофе. Сама Джесси появляется в сюжете, но будет недоступна для игры.

На игру уже открыты предзаказы: базовое издание стоит $60, а расширенное — $70. Владельцы расширенного издания на PS5 получат доступ к тайтлу на 48 часов раньше остальных.

Выход Control Resonant запланирован на платформах ПК (Steam, Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S.