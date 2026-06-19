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20 июня, 2026
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Скидка 20% на туристическое страхование от «Atəşgah Sığorta» для абонентов тарифов «Premium» и «Premium+» Azercell

Azercell

ООО «Azercell Telecom» продолжает расширять эксклюзивные преимущества, доступные в рамках тарифов «Premium» и «Premium+». На этот раз компания запустила новую партнерскую кампанию для абонентов тарифов «Premium» и «Premium+». В рамках предложения абоненты смогут воспользоваться услугой «Страхование путешествий» от «Atəşgah Sığorta» со скидкой 20%.

Услуга обеспечивает защиту от различных рисков, которые могут возникнуть во время зарубежных поездок, делая путешествия абонентов Azercell более комфортными и безопасными.

Абоненты тарифов «Premium» и «Premium+» могут воспользоваться предложением, перейдя по баннеру «Страхование путешествий Atəşgah» в разделе «Эксклюзивные предложения» приложения «Azercell».

Более подробную информацию о кампании можно получить по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/premium-plus.html

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