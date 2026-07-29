В первом полугодии 2026 года на «Детскую горячую линию Азербайджана» поступило более 3700 обращений

Служба «Детская горячая линия Азербайджана», действующая при поддержке ООО «Azercell Telecom», продолжает играть важную роль в защите прав детей и обеспечении их благополучия. В течение первых шести месяцев 2026 года на горячую линию поступило 3751 обращение, что свидетельствует о значительном росте числа обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике, наиболее распространенной причиной обращений стала необходимость получения психологической поддержки — за отчетный период было зарегистрировано 1245 таких случаев.

Кроме того, в службу поступило 819 обращений, связанных с различными формами насилия в отношении детей. В их числе — случаи домашнего, психологического, физического, сексуального, экономического и социального насилия, пренебрежительного отношения к детям, а также буллинга и кибербуллинга.

За отчетный период также поступило 386 обращений по вопросам оказания юридической помощи, 179 — по вопросам образования и 70 — в сфере здравоохранения.

Из 360 обращений, связанных с социальными вопросами, значительная часть касалась предоставления временного размещения, суицидальных мыслей или попыток суицида, а также эксплуатации и жестокого обращения с детьми, находящимися в уязвимом положении.

Еще 692 обращения носили информационный характер и касались получения консультаций по различным вопросам.

По данным службы, 1895 обращений поступили от лиц женского пола, 1020 — от лиц мужского пола, 836 были анонимными. В возрастной структуре обратившихся преобладали подростки в возрасте 15–18 лет — 2445 обращений. От детей в возрасте 11–14 лет поступило 1009 обращений, а от детей младше 10 лет — 297.

В рамках деятельности горячей линии заявителям предоставлялись психологическая поддержка, юридические консультации, а также, при необходимости, обеспечивалось взаимодействие с соответствующими социальными службами и профильными государственными структурами.

При этом деятельность службы не ограничивается реагированием на поступающие обращения. «Детская горячая линия Азербайджана» на постоянной основе реализует информационно-просветительские инициативы, направленные на повышение осведомленности детей, родителей и общества о правах ребенка, формирование безопасной среды для детей и развитие механизмов раннего выявления и предотвращения рисков.

Основной целью службы является оказание своевременной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также содействие защите и реализации их прав. Одним из ключевых принципов работы службы остается строгое соблюдение конфиденциальности. Полученная информация передается в соответствующие государственные органы исключительно в случаях, предусмотренных законодательством, с согласия заявителя.

«Детская горячая линия Азербайджана» работает круглосуточно при поддержке ООО «Azercell Telecom» и Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей под управлением Общественного объединения социальных инициатив «Ümidli Gələcək».

Обратиться в службу можно по короткому номеру 116111, а также по телефонам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80 и +994 51 880 11 80, по электронной почте [email protected], через официальные страницы службы в Facebook и Instagram (@usaqqaynarxetti), мобильное приложение «UşaqQaynarXətti» и официальный веб-сайт службы.