SİMA KYC теперь в мобильном приложении Rabitəbank!

Цифровое решение “SİMA KYC”, основанное на технологии видеозаписи, интегрировано в мобильное приложение Rabitəbank — Rabita mobile.

Благодаря этой интеграции пользователи смогут пользоваться банковскими услугами без необходимости посещать отделение банка. Теперь при оформлении банковской карты или открытии счета в Rabitəbank клиенты смогут пройти подтверждение личности полностью онлайн с помощью технологии видеозаписи “SİMA KYC”.

Таким образом, клиенты смогут всего за несколько минут дистанционно подтвердить свою личность и оформлять заявки на банковские продукты независимо от времени и места нахождения — без посещения банка, дополнительного документооборота и потери времени.

Основная цель интеграции — поддержать развитие цифровых банковских услуг и обеспечить клиентам безопасное и удобное обслуживание в полностью дистанционном формате.

О SİMA KYC

Платформа цифровых решений SİMA была разработана ООО “AzInTelecom” — одной из компаний AZCON Holding. “SİMA KYC” — Know Your Customer — это цифровое решение, позволяющее идентифицировать пользователя с помощью биометрической идентификации лица. “SİMA KYC” может применяться во всех процессах, где требуется подтверждение личности.