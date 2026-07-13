Все налоговые сервисы с “SİMA İmza” — всегда рядом

SİMA упрощает доступ к электронным налоговым услугам, предлагая современное решение для предпринимателей и юридических лиц.

В период отчётности за II квартал предприниматели и руководители компаний могут оформить электронную бизнес-подпись в любое удобное время, используя только мобильный телефон

С «SİMA İmza» больше нет необходимости посещать сервисные центры. С её помощью можно быстро и удобно подавать все виды налоговых деклараций, включая декларации по НДС, подоходному налогу, упрощённому налогу, налогу на прибыль, а также единую налоговую декларацию, экономя время и упрощая процесс подачи документов.

Ещё одно преимущество цифровой подписи нового поколения для бизнеса заключается в том, что сейчас её можно получить бесплатно. Для этого при оформлении бизнес-подписи в приложении «SİMA İmza» необходимо ввести промокод 6AYPULSUZ. После этого предприниматели и юридические лица смогут пользоваться подписью бесплатно в течение 6 месяцев.

По окончании бесплатного периода пользователи могут выбрать наиболее удобный тариф: 2,40 AZN в месяц, 25 AZN в год или 55 AZN на три года. Никаких скрытых платежей или дополнительных расходов не предусмотрено.

О «SİMA İmza»

SİMA — это цифровая подпись нового поколения, разработанная в 2022 году ООО «AzInTelecom», входящей в состав AZCON Holding.

«SİMA İmza» — это решение для электронной подписи, которое позволяет безопасно и удобно пользоваться государственными и частными цифровыми услугами. При оформлении бизнес-подписи пользователи оплачивают только стоимость подписки. Других платежей не предусмотрено.

“SİMA İmza” для индивидуальных предпринимателей: https://www.youtube.com/watch?v=oQRBHfFqI04

“SİMA İmza” для юридических лиц: https://www.youtube.com/watch?v=P_18Rmp-uQo&t=104s

“SİMA İmza” делегировать полномочия: https://www.youtube.com/shorts/9K5FZ90sBpw