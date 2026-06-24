spot_img
25 июня, 2026
ДомойТехнологииHardwareSamsung smartfonlar üçün yeni nəsil UFS 5.0 yaddaşını təqdim etdi

Samsung smartfonlar üçün yeni nəsil UFS 5.0 yaddaşını təqdim etdi

Samsung

Samsung smartfonlar və digər mobil cihazlar üçün ilk UFS 5.0 yaddaş çiplərini təqdim edib. Yeni standart yalnız məlumatların oxunması və yazılması sürətini artırmaqla kifayətlənmir, həm də cihaz daxilində çalışan süni intellekt sistemlərinin daha sürətli işləməsinə imkan yaradır.

Şirkətin açıqlamasına görə, UFS 5.0 ardıcıl oxuma sürəti üzrə saniyədə 10,8 GB göstəricisinə çatır ki, Samsung bunu sənayedə ən yüksək nəticə adlandırır. Ardıcıl yazma sürəti isə 9,5 GB/s təşkil edir və bu, UFS 4.1 ilə müqayisədə təxminən iki dəfə yüksəkdir. Eyni zamanda yeni yaddaş standartı əvvəlki nəsillə müqayisədə 40% daha enerji səmərəli işləyir.

Samsung bildirir ki, təkmilləşdirilmiş takt tezliyi idarəetmə texnologiyaları və digər yeniliklər sayəsində lokal süni intellekt modellərinin cavabvermə sürəti əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Bu xüsusiyyət xüsusilə internet bağlantısı olmadan çalışan AI funksiyaları üçün vacib hesab olunur.

Yeni çiplərin ölçüləri də kiçildilib. Korpusun ölçüsü 7,5 × 13 × 0,9 mm təşkil edir ki, bu da əvvəlki nəsillə müqayisədə 16,7% daha kompakt dizayn deməkdir. Nəticədə istehsalçılar smartfonların daxilində əlavə yer qazana biləcəklər.

Samsung qeyd edir ki, generativ süni intellekt texnologiyalarının getdikcə daha çox cihaz daxilində işləməsi yaddaş sistemlərinə olan tələbləri artırır. Buna görə də məlumat daşıyıcıları artıq sadəcə saxlama vasitəsi deyil, AI hesablamalarını dəstəkləyən əsas infrastruktura çevrilir.

UFS 5.0 yaddaş modullarının kütləvi istehsalına 2026-cı ilin dördüncü rübündə başlanılması planlaşdırılır. Maksimum yaddaş həcmi isə 1 TB olacaq. Yeni texnologiyadan ilk istifadə edəcək smartfon modelləri hələlik açıqlanmayıb.

Предыдущая статья
SpaseX планирует запустить космическую доставку грузов с помощью капсулы Starfall
Следующая статья
Bakcell-in dəstəyi ilə keçirilən “SummerStack Bootcamp” başladı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,757ФанатыМне нравится
1,010ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»