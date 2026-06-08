Apple представила Siri AI — полностью переработанного голосового ассистента

На конференции WWDC 2026 компания Apple представила Siri AI — обновленную версию умного ассистента на базе новых возможностей Apple Intelligence. Теперь интерфейс помощника элегантно появляется из «Динамического островка» (Dynamic Island) вместо старой радужной анимации. Вызывается он при этом так же через «Привет, Siri».

Siri AI будет доступен во всей системе, способен считывать то, что отображается на экране, и взаимодействовать с приложениями пользователя. Помощник использует ИИ-модели второго поколения, большинство базовых задач выполняется локально на устройстве (On-Device). Более сложные вычисления отправляются в облако через безопасный протокол Private Cloud Compute. Apple отмечает, что данные надежно защищены и не сохраняются на серверах, оставаясь строго конфиденциальными. Локально новые ИИ-модели смогут работать только на iPhone 17 Pro/Pro Max и iPhone Air, а также на iPad M4 и выше. Для работы новой Siri AI потребуется 12 Gb встроенной памяти.

Apple называет Siri AI «совершенно новой версией Siri» и заявляет, что она стала более разговорной и функциональной по сравнению с предыдущей версией. В разговорах Siri AI имеет более выразительный голос, который можно настроить по темпу, выразительности и акценту. Вначале будет поддерживаться только английский язык, но Apple заявляет, что намерена «быстро расширить» поддержку на новые языки. Также компания обновила систему распознавания речи, расширила возможности понимания пользовательского контекста и добавила поддержку так называемой экранной осведомленности (on-screen awareness).

Пользователи смогут вести с Siri AI длительные диалоги, задавать уточняющие вопросы, обсуждать идеи и формировать планы действий. Ассистент сможет более эффективно искать информацию в сети по запросам, исправлять ошибки в текстах и давать подробный контекст по интересующему вопросу.

Siri AI также получит отдельное приложение, где можно увидеть свои прошлые интеракции с ИИ. Расширенные возможности Siri AI будут доступны в iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, или более современных смартфонах, в iPad mini (A17 Pro), iPad с M1 или более новых планшетах, в Mac с M1 и далее, Apple Vision Pro, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 или более новых моделях. Улучшенный помощник появится также в CarPlay и получит интеграцию с наушниками AirPods. Полные возможности будут доступны только на последних моделях.

Обновленная версия умного ассистента будет доступна в бета-версии во второй половине этого года.