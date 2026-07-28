Lenovo становится партнером-основателем Esports World Cup 2026

Esports Foundation (EF) и Lenovo объявили о расширении стратегического сотрудничества. В рамках нового соглашения Lenovo становится глобальным партнером Esports World Cup 2026 (EWC) и обеспечит крупнейшее в мире киберспортивное соревнование высокопроизводительными игровыми устройствами семейства Legion.

В 2026 году Esports World Cup впервые пройдет в Париже. С 6 июля по 23 августа турнир соберет более 2 000 игроков, 200 киберспортивных клубов и болельщиков более чем из 100 стран мира. По мере выхода EWC на новый международный уровень Lenovo входит в число партнеров-основателей турнира, предоставляя новейшие настольные ПК и мониторы Legion для соревновательных арен, тренировочных центров, студий вещания и фестивальных площадок на протяжении всех семи недель чемпионата.

«Мы рады приветствовать Lenovo в качестве глобального партнера-основателя Esports World Cup 2026, поскольку этим летом готовимся принять в Париже тысячи игроков и миллионы поклонников киберспорта, — отметил коммерческий директор Esports Foundation Мохаммед Аль-Нимер. — На протяжении семи недель турнира, тысяч матчей, многочисленных часов трансляций и бесчисленного количества игровых станций именно технологии становятся тем фундаментом, на котором строится проведение соревнований. Мы благодарны Lenovo за передовые решения, благодаря которым проведение нашего турнира становится возможным».

«Как один из крупнейших игровых брендов в мире, мы чрезвычайно гордимся тем, что именно устройства Lenovo Legion будут обеспечивать работу крупнейшего киберспортивного события планеты, — заявил вице-президент и генеральный менеджер игрового подразделения Intelligent Devices Group компании Lenovo Фолькер Дюринг. — Партнерство Lenovo с Esports World Cup отражает наше общее стремление предоставить ведущим киберспортсменам возможность выступать на крупнейшей мировой арене, используя лучшие игровые устройства Legion».

Legion обеспечивает проведение соревнований одного из крупнейших киберспортивных турниров мира

От игровых арен и студий вещания до инфраструктуры для участников и интерактивных зон для болельщиков — оборудование Lenovo Legion станет технологической основой ключевых площадок EWC 2026, обеспечивая максимальную производительность на протяжении всего турнира.

Участники соревнований будут выступать на настольных компьютерах Legion Tower 7i и Legion Tower 5i. Кроме того, впервые спортсмены будут соревноваться, используя игровые мониторы Lenovo Legion, борясь за чемпионские титулы.

От соревновательной сцены — к инновационным концептам

Партнерство с Esports World Cup уже вдохновило Lenovo на создание одного из наиболее необычных концептуальных устройств — Legion Pro Rollable Concept, оснащенного 16-дюймовым OLED-дисплеем Lenovo PureSight с выдвижной конструкцией. Новинка была впервые представлена в начале года на выставке CES 2026.

Концепция создана для профессиональных киберспортсменов, которым требуется единое портативное устройство для тренировок и участия в соревнованиях по всему миру. Экран ноутбука способен увеличиваться с 16 до 21,5 и 24 дюймов, обеспечивая больше рабочего пространства без ущерба для мобильности. Посетители Esports World Cup смогут лично протестировать Legion Pro Rollable на стенде Lenovo Legion.

Ближе к игре: новые возможности для поклонников киберспорта

Бренд Legion будет широко представлен в трансляциях и на площадках EWC 2026. В частности, его имя получит игровая сцена Legion Gauntlet, а на территории фестиваля будут организованы специальные зоны, где посетители смогут познакомиться с ноутбуками, планшетами и периферийными устройствами Legion.

Кроме того, зрители смогут принять участие в конкурсах непосредственно на площадке турнира и выиграть игровые устройства Legion. На протяжении всего чемпионата на официальных каналах Legion будет публиковаться эксклюзивный контент, позволяющий заглянуть за кулисы соревнований, увидеть игровые места участников и познакомиться с техникой, используемой профессиональными киберспортсменами.

В статусе партнера-основателя Esports World Cup 2026 Lenovo также станет одним из ключевых участников глобальной рекламной кампании турнира. Компания будет представлена во всех основных креативных материалах, трансляциях и коммуникациях с болельщиками как накануне соревнований, так и на протяжении всего чемпионата.

Развитие глобального партнерства в сфере киберспорта

Новое соглашение стало логичным продолжением сотрудничества, начатого на Esports World Cup 2025. Тогда в ходе проведения турнира было задействовано более 2 000 устройств Lenovo Legion, обеспечивавших работу игровых площадок, студий вещания, зон для создателей контента и фестивальных активностей.

Брендинг Legion присутствовал во всех 24 игровых дисциплинах на протяжении семи недель международных трансляций, охватив аудиторию более 750 миллионов человек в различных регионах мира и на разных языках.

Esports World Cup 2026 пройдет в Париже с 6 июля по 23 августа. Более 2 000 игроков и 200 киберспортивных клубов из свыше 100 стран будут бороться за победу в 25 турнирах по 24 игровым дисциплинам, разделив рекордный призовой фонд, превышающий 75 миллионов долларов США.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Esports World Cup, а также ознакомиться с полной линейкой игровых устройств Lenovo Legion на сайте Lenovo.