От Disaster Recovery до ИИ-автоматизации: Elcore представила возможности AWS для азербайджанского рынка

19 июня в отеле Four Seasons Baku состоялось мероприятие, организованное компанией Elcore и посвященное возможностям Amazon Web Services (AWS) для построения современной, устойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры. Встреча объединила представителей государственных структур, финансового сектора, операторов связи и корпоративных заказчиков, заинтересованных в практическом применении облачных технологий для повышения надежности бизнеса, обеспечения информационной безопасности и автоматизации IТ-процессов.

Открывая мероприятие, руководитель направления облачных решений Elcore Azerbaijan Туту Худиева отметила, что современным компаниям необходимо не только внедрять новые технологии, но и максимально эффективно использовать уже существующую инфраструктуру.

«Мы не говорим о том, что всем необходимо срочно переносить всю инфраструктуру в облако. Наша задача — показать, как существующие технологии можно сделать более современными, повысить их эффективность и оптимизировать затраты, используя возможности AWS», — подчеркнула Туту Худиева.

AWS через локального партнера

Глобальный AWS BDM компании Elcore Александр Пономарев рассказал о модели сотрудничества Elcore с AWS и преимуществах работы через официального партнера. В этом случае заказчики получают не только доступ к сервисам AWS по стандартным тарифам, но и локальную техническую поддержку, консультации по архитектуре решений и участие в программах финансирования проектов. Особое внимание было уделено программам поддержки внедрения и миграции, включая AWS Migration Acceleration Program (MAP), которая позволяет проводить анализ инфраструктуры, разрабатывать план перехода и получать финансовую поддержку на реализацию миграционных проектов.

«AWS заинтересована в том, чтобы компании быстрее переходили к облачным моделям потребления ресурсов, поэтому готова инвестировать в новых клиентов и помогать им тестировать решения до принятия стратегических решений», — отметил Александр Пономарев.

Облачное аварийное восстановление как альтернатива дорогостоящим резервным площадкам

Одним из центральных выступлений мероприятия стал доклад сертифицированного архитектора облачных решений AWS компании Elcore Алексея Шута, посвященный построению систем аварийного восстановления (Disaster Recovery). Эксперт подчеркнул, что многие компании по-прежнему рассматривают резервные площадки как дорогостоящий проект, требующий значительных капитальных затрат. Однако использование AWS позволяет кардинально изменить подход к обеспечению непрерывности бизнеса.

«Disaster Recovery в облаке имеет идеальный экономический смысл. Вы платите только за используемые ресурсы и избавляетесь от необходимости заранее инвестировать в инфраструктуру, которая может никогда не понадобиться», — отметил Алексей Шут.

В ходе выступления были рассмотрены различные сценарии организации аварийного восстановления — от хранения резервных копий в AWS S3 до построения полноценных резервных сред с использованием сервисов AWS Elastic Disaster Recovery, VMware Cloud Foundation и Nutanix Cloud Clusters. Также были представлены примеры расчета стоимости подобных решений для компаний различного масштаба.

Защита от DDoS и современных киберугроз

Во второй части своего выступления Алексей Шут рассказал о возможностях AWS в области информационной безопасности и защиты корпоративных сервисов от DDoS-атак, вредоносных ботов и атак на веб-приложения. По словам эксперта, традиционные локальные средства защиты становятся все менее эффективными на фоне роста масштабов атак и необходимости содержать дорогостоящие команды специалистов.

«Сегодня можно сгенерировать DDoS-атаку, которая превышает пропускную способность инфраструктуры целой страны. Борьба с такими угрозами исключительно локальными средствами становится чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачей», — отметил Алексей Шут.

Участникам были продемонстрированы возможности сервисов AWS Shield, AWS Shield Advanced и AWS Web Application Firewall (WAF), позволяющих защищать как облачные, так и локальные ресурсы без необходимости масштабной модернизации существующей инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено сервису Shield Advanced, который предоставляет заказчикам доступ к экспертам AWS по противодействию DDoS-атакам и помогает выстраивать комплексную стратегию защиты критически важных сервисов.

Практический кейс AzInTelecom: от мониторинга к интеллектуальной автоматизации

Завершил деловую программу руководитель Technical Assistance Center компании AzInTelecom Раван Рустамов, представивший практический кейс внедрения ИИ-технологий для автоматизации мониторинга и управления инцидентами. По словам представителя AzInTelecom, за последние годы центр технической поддержки компании превратился в крупную структуру, обслуживающую значительную часть государственных и коммерческих цифровых сервисов страны. Это привело к необходимости автоматизации обработки тысяч уведомлений и инцидентов, поступающих ежедневно. Для решения этой задачи компания развернула тестовую среду AWS и начала использовать инструменты искусственного интеллекта для анализа событий мониторинга, автоматического создания заявок и управления процессами эскалации.

Представленный проект продемонстрировал, каким образом современные облачные сервисы и большие языковые модели могут существенно снизить нагрузку на инженерные команды и ускорить реакцию на возникающие инциденты.

В рамках мероприятия участники также смогли обсудить с экспертами Elcore и AWS вопросы цифровой трансформации, миграции в облако, обеспечения киберустойчивости и внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Завершилась встреча неформальным общением и обменом опытом между представителями бизнеса, государственных организаций и IТ-сообщества Азербайджана.