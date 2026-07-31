Сегодня отмечается День системного администратора

В последнюю пятницу июля во всем мире отмечают День системного администратора (System Administrator Appreciation Day, или SysAdmin Day) — профессиональный праздник специалистов, которые обеспечивают бесперебойную работу цифровой инфраструктуры компаний, государственных организаций и миллионов пользователей. В 2026 году праздник приходится на 31 июля.

История Дня системного администратора началась в 2000 году. Его основателем считается американский системный администратор Тед Кекатос, которого вдохновила реклама Hewlett-Packard, где сотрудники благодарили системного администратора за установку новых принтеров. Решив, что представители этой профессии заслуживают собственного праздника, он предложил отмечать его в последнюю пятницу июля. С тех пор инициатива превратилась в международную традицию.

Работа системного администратора давно перестала ограничиваться обслуживанием компьютеров и устранением неполадок. Сегодня эти специалисты отвечают за функционирование серверов, корпоративных сетей, систем хранения данных, виртуальной инфраструктуры, облачных сервисов, средств резервного копирования и восстановления, а также участвуют в обеспечении информационной безопасности и непрерывности бизнес-процессов. Именно благодаря их работе сотрудники могут без перебоев пользоваться корпоративными сервисами, проводить видеоконференции, обмениваться данными и работать с современными цифровыми платформами.

Развитие искусственного интеллекта, облачных технологий, гибридных инфраструктур и рост числа киберугроз делают роль системных администраторов еще более значимой. Сегодня они не только поддерживают существующую ИТ-инфраструктуру, но и участвуют во внедрении новых технологий, автоматизации процессов, мониторинге производительности систем и защите корпоративных данных.

Традиционно в этот день коллеги и руководители благодарят системных администраторов за их профессионализм и преданность делу. Во многих компаниях принято устраивать небольшие праздничные мероприятия, вручать памятные подарки или просто говорить слова благодарности тем, кто зачастую остается «бойцом невидимого фронта», обеспечивая стабильную работу информационных систем 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Более подробно узнать о Дне системного администратора, как его принято отмечать, и кто вообще такие системные администраторы, можно на официальном сайте этого профессионального праздника. Вы можете поделиться фотографиями того, как отмечаете этот день, в социальных сетях, используя хештег #SysAdminDay.

Редакция Infocity поздравляет всех системных администраторов с профессиональным праздником, желает стабильных сетей, надежных серверов, успешных резервных копий, минимального количества инцидентов и благодарных пользователей!