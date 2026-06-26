OpenAI GPT-5.5 Instant modelini daha ağıllı və daha ünsiyyətcil etdi

OpenAI şirkəti GPT-5.5 Instant modelinin genişmiqyaslı yenilənməsini təqdim edib. Bu dəfə əsas diqqət cavabların dəqiqliyindən çox, istifadəçi ilə ünsiyyətin daha təbii, rahat və məhsuldar olmasına yönəldilib.
Yenilənmədən sonra GPT-5.5 Instant istifadəçinin sualının məqsədini daha yaxşı anlayır və dialoq boyunca konteksti daha dəqiq qoruyub saxlayır. Model mürəkkəb təlimatları daha düzgün emal edir, sorğuda göstərilən şərt və məhdudiyyətləri nəzərə alaraq daha uyğun cavablar təqdim edir.
OpenAI bildirir ki, süni intellekt artıq istifadəçi rəylərinə və düzəlişlərinə daha çevik reaksiya verir. Əgər istifadəçi cavabla razılaşmırsa və ya əlavə izahat tələb edirsə, model tənqid və etirazları daha düzgün qiymətləndirərək cavablarını uyğun şəkildə yenidən formalaşdırır.
Şirkətin sözlərinə görə, yeniləmənin əsas məqsədi GPT ilə ünsiyyəti sadəcə faydalı deyil, həm də daha rahat və maraqlı etməkdir. Bu dəyişikliklər sayəsində model istifadəçinin niyyətini daha yaxşı başa düşür və uzun söhbətlər zamanı mövzudan yayınmadan daha məntiqli dialoq qurur.
Yenilənmiş GPT-5.5 Instant artıq bütün istifadəçilər üçün əlçatandır.