Представлен производительный планшет Honor Pad 20 Pro

Компания Honor представила субфлагманский планшет Pad 20 Pro — новую модель линейки Pad 20. Характеристики планшета делают его отличным устройством для работы, учебы и развлечений. Honor Pad 20 Pro оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3000×1872 пикселей (292 ppi), частотой обновления 165 Hz и яркостью до 700 нит. Высокая частота обновления обеспечивает максимальную плавность в играх и интерфейсе. Обеспечивается полный охват цветового пространства DCI-P3 (1,07 млрд. оттенков). Модель оснащена функциями защиты зрения, включая затемнение DC dimming и снижение синего света на аппаратном уровне. Поддерживается стилус Honor Magic-Pencil 4s с автономностью до 10 часов. Также будет предложена версия Paperlike Edition с антибликовым покрытием, создающим ощущение работы с обычной бумагой.

За производительность планшета отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 4, предусмотрено 8 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти. Honor Pad 20 Pro работает под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10. В систему встроен режим PC Mode с оконным интерфейсом и поддержкой одновременной работы с несколькими приложениями. Можно подключить клавиатуру и мышь.

Аккумулятор на 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Заявлено до 12 часов просмотра видео, 7 часов игр, 8 часов создания заметок или 13 часов чтения. За звук отвечают шесть динамиков с поддержкой технологии DTS Ultra. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 8 Мп. Также заявлены поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, но версии с мобильной связью и SIM-картой нет. Предусмотрены ИИ-функции, например, функция AI Memo позволяет записывать лекции и совещания, переводить аудио в текст и автоматически создавать краткое содержание записи. Толщина корпуса составляет 6,29 мм при весе около 537 гр.

Цену на Honor Pad 20 Pro производитель пока не раскрыл, но она ожидается в диапазоне $450 — $550. Планшет выйдет в сером цвете корпуса. Старт продаж намечен на 24 августа.