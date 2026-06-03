NVIDIA humanoid robotlar üçün Isaac GR00T platformasını təqdim etdi

NVIDIA insanabənzər robotlar üçün nəzərdə tutulmuş yeni Isaac GR00T platformasını təqdim edib. Şirkət yeniliyi humanoid robotların hazırlanmasını sürətləndirəcək açıq mənbəli etalon platforma kimi təqdim edir.
NVIDIA Isaac GR00T bir neçə qabaqcıl texnologiyanı vahid sistemdə birləşdirir. Platformanın əsasını YuShu H2 Plus humanoid robotu, Sharpa Wave beşbarmaqlı robot əli, NVIDIA Jetson Thor hesablama sistemi və çoxsaylı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün süni intellekt modeli təşkil edir.
Şirkətin sözlərinə görə, bu yanaşma tərtibatçılara robotun əsas quruluşunu hazırlamağa daha az vaxt sərf edib, onun bacarıqlarının inkişafına və real şəraitdə sınaqlarına fokuslanmağa imkan verəcək.
Robotun boyu təxminən 1,8 metr, çəkisi isə 68 kiloqramdır. Korpus 31 sərbəstlik dərəcəsinə malikdir. Bundan əlavə, hər iki beşbarmaqlı robot əlində ümumilikdə daha 22 sərbəstlik dərəcəsi mövcuddur ki, bu da dəqiq və mürəkkəb hərəkətlərin yerinə yetirilməsini təmin edir.
Isaac GR00T-un baş hissəsində 140 dərəcə üfüqi və 102 dərəcə şaquli baxış bucağına malik kamera quraşdırılıb. Daha iki kamera isə manipulyatorlarda yerləşir. Robot bir qolu ilə 7 kiloqrama qədər, hər iki qolu ilə birlikdə isə 15 kiloqrama qədər yük qaldıra bilir.
Sistemin əsasını 14 nüvəli NVIDIA Jetson AGX Thor T5000 platforması və 128 GB vahid yaddaş təşkil edir. Maksimal enerji sərfiyyatı 130 vattdır. 15 Ah tutumlu batareya robotun təxminən 3 saat fasiləsiz işləməsinə imkan verir.
Təhlükəsizlik üçün uzaqdan idarə olunan fövqəladə dayandırma funksiyası da nəzərdə tutulub. Bu sistem hər hansı nasazlıq zamanı robotun bütün ötürücülərini dərhal söndürür.
NVIDIA Isaac GR00T-un istehsalı ilə Yushu məşğul olacaq. Platformanın bazara çıxarılması 2026-cı ilin sonuna planlaşdırılır. Qiyməti isə hələ açıqlanmayıb.