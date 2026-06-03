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3 июня, 2026
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MSI Prestige N16 Flip AI+ — первый ноутбук компании на базе Nvidia RTX Spark

MSI Prestige N16 Flip AI+

Компания MSI в партнерстве с Nvidia на выставке Computex 2026 представила Prestige N16 Flip AI+ — свой первый ноутбук на базе новейшей платформы Nvidia RTX Spark. Премиальное устройство относится к классу тонких трансформируемых ноутбуков формата «2-в-1» и ориентировано на задачи, связанные с искусственным интеллектом, созданием контента, разработкой программного обеспечения и мультимедийными нагрузками. Формат устройства «2-в-1» позволяет использовать Prestige N16 Flip AI+ не только как ноутбук, но и как планшет, а также как устройство для презентаций.

MSI Prestige N16 Flip AI+ оснащен 16-дюймовым дисплеем Tandem OLED с разрешением UHD+, характеризующимся двухслойной эмиссионной структурой. Благодаря этому яркость дисплея превышает 1000 нит, а также обеспечивается улучшенная энергоэффективность и увеличенный срок службы панели по сравнению с традиционными OLED-экранами. Для экрана также заявлена высокая точность цветопередачи (Delta E < 2), 100% охват цветового пространства DCI-P3 и сертификация Calman. Есть поддержка стилуса MSI Nano Pen (место для хранения предусмотрено в нижней части корпуса ноутбука).

За автономность ноутбука отвечает аккумулятор емкостью 99 Втч. В числе других особенностей модели выделяется аудиосистема из четырех динамиков и тачпад с функцией распознавания жестов.

Цена на MSI Prestige N16 Flip AI+ пока не объявлена, поступление ноутбука в продажу ожидается не ранее этой осени.

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