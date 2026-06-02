Nvidia DGX Station for Windows — настольный суперкомпьютер, который может запускать сотни ИИ-агентов одновременно

На выставке Computex 2026 компания Nvidia представила DGX Station for Windows — настольный ИИ-суперкомпьютер для Windows, способный локально запускать модели размером до 1 трлн. параметров. Устройство разработано совместно с компанией Microsoft. Ранее настольная рабочая станция поставлялась исключительно с DGX OS на базе ядра Linux.

В основе платформы лежит суперчип Nvidia GB300 Grace Blackwell Ultra, конфигурация которого включает 72-ядерный процессор Grace, графику Blackwell Ultra, а также до 748 Gb унифицированной памяти. Система обеспечивает производительность до 20 петафлопс в формате FP4, что делает ее ориентированной на задачи обучения ИИ-моделей. При необходимости можно установить дополнительную видеокарту RTX PRO 6000 Blackwell для трассировки лучей и физической симуляции. Для сетевого взаимодействия предусмотрен адаптер ConnectX-8 SuperNIC со скоростью передачи данных до 800 Гбит/с.

Nvidia заявляет, что DGX Station for Windows способен одновременно запускать сотни агентов, а также выполнять сложный анализ больших данных локально, без обращения к облачным сервисам. Для безопасного развертывания агентов была разработана Nvidia OpenShell — открытая среда выполнения, которая изолирует каждого агента в отдельную песочницу и применяет политики безопасности на уровне системы. Благодаря операционной системе Windows и поддержке экосистемы Microsoft, устройство легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру предприятий (включая инструменты Active Directory).

DGX Station for Windows поступит в продажу в четвертом квартале 2026 года, а выпуском займутся Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI и Supermicro.