HP представил рабочую станцию Z1 G1i в защищенном корпусе

Компания HP расширила линейку графических рабочих станций Z1 G1i, представив новую конфигурацию на базе процессора Intel Core Ultra 5. Устройство предназначено для сложных вычислительных задач и работы с искусственным интеллектом.

Рабочая станция выполнена в компактном корпусе: габариты составляют 33,7 х 30,8 х 15,5 см, вес — около 5,5 кг и соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H.

В основе HP Z1 G1i лежит 14-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 235, дополненный 16 Gb оперативной памяти и SSD емкостью 512 Gb. На передней панели расположены четыре порта USB Type-A (10 Гбит/с) и два USB Type-C (20 Гбит/с), а на тыльной стороне находятся HDMI-выход, два DisplayPort 2.1, Ethernet и несколько USB. Компьютер поставляется с предустановленной операционной системой FreeDOS.

HP Z1 G1i уже поступил в продажу в Китае по цене около $1142.