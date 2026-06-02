Dell представил обновленный ноутбук XPS 13 по цене MacBook Neo

Компания Dell, в рамках выставки Computex 2026, объявила о выпуске обновленного ноутбука XPS 13 для повседневной работы и учебы. Ноутбук выходит практически в одной ценовой категории с Apple MacBook Neo, но производитель отмечает, что он превосходит его по ряду причин. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе и весит 998 гр., толщина составляет 12,7 мм. Dell XPS 13 оборудован 13,4-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 30–120 Hz и яркостью до 500 нит.

Ноутбук поступит в продажу в двух конфигурациях: с процессором Intel Core Ultra 7 355, 16–32 Gb оперативной памяти и с Intel Core 5 320 и 8–16 Gb ОЗУ. Оба варианта оснащаются NVMe-накопителями емкостью от 256 Gb до 1 Tb. Есть разъем Thunderbolt 4 (версия на Core Ultra 7 355) или два порта USB Type-C 3.2 Gen 2 (вариант на Core 5 320). Среди других характеристик: батарея емкостью 52 Втч, клавиатура с подсветкой и длиной хода клавиш 0,8 мм, механический трекпад, веб-камера на 2 Мп с ИК-подсветкой, четыре динамика, поддержка стандарта Wi-Fi 7 и технологии Windows Hello.

Цена на Dell XPS 13 в минимальной конфигурации начинается с отметки $699, а со студенческой скидкой в США он стоит от $599.