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23 июня, 2026
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Николас Кейдж появится в Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone в качестве играбельного оперативника

Black Ops 7 и Warzone

Activision Blizzard добавит знаменитого актера Николаса Кейджа в качестве играбельного оперативника 25 июня в рамках обновления Season 4 Reloaded для Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone. Понадобится платная версия пропуска на ивент.

У скина Кейджа будет две версии: стандартная в черной футболке и бронежилете и Unlimited с длинными волосами и в кожаной куртке. В платном пропуске также будут представлены тематические предметы, связанные с актером, включая эмоцию и добивающий прием.

В список бесплатных наград войдет штурмовая винтовка AN-94.

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