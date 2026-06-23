Николас Кейдж появится в Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone в качестве играбельного оперативника

Activision Blizzard добавит знаменитого актера Николаса Кейджа в качестве играбельного оперативника 25 июня в рамках обновления Season 4 Reloaded для Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone. Понадобится платная версия пропуска на ивент.

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У скина Кейджа будет две версии: стандартная в черной футболке и бронежилете и Unlimited с длинными волосами и в кожаной куртке. В платном пропуске также будут представлены тематические предметы, связанные с актером, включая эмоцию и добивающий прием.

В список бесплатных наград войдет штурмовая винтовка AN-94.