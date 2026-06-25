Netflix smartfonla idarə olunan interaktiv qorxu oyunu təqdim edəcək

Netflix 30 iyun 2026-cı il tarixində yeni interaktiv qorxu oyunu Unhinged-i istifadəyə verəcəyini elan edib. Layihə Night School Studio tərəfindən hazırlanıb və yalnız Netflix abunəçiləri üçün əlçatan olacaq.
Oyunun mərkəzində Ava adlı qəhrəman dayanır. Digər əsas rollarda isə Sadie Sink və Troy Baker yer alıb. Hadisələr güclü qasırğa zamanı çoxmənzilli yaşayış binasında baş verən sirli və gərgin hadisələr ətrafında baş verir.
Unhinged-in ən maraqlı xüsusiyyəti qeyri-adi idarəetmə mexanikasıdır. Oyun zamanı smartfon birbaşa kontroller rolunu oynayır və istifadəçinin hərəkətləri oyundakı personajın hərəkətlərinə çevrilir. Məsələn, telefonu hərəkət etdirməklə fənəri idarə etmək mümkündür. Bundan əlavə, oyundakı zənglər və mesajlar birbaşa istifadəçinin telefonuna göndərilir ki, bu da hadisələrin içində olma hissini gücləndirir.
Layihədə iki fərqli oyun rejimi təqdim olunur. Birinci rejim hekayəyə fokuslanır və vaxt məhdudiyyəti olmadan oynanılır. İkinci rejim isə daha çətin ssenari təqdim edir — burada vaxt limiti var və səhv qərarlar personajın məğlubiyyəti ilə nəticələnə bilər.
Oyunun tam keçilməsi təxminən 30 dəqiqə vaxt aparır. Oynamaq üçün Netflix hesabı, smartfon, televizor və sabit internet bağlantısı tələb olunur. Layihədə reklam və ya əlavə daxili ödənişlər nəzərdə tutulmayıb.
Yaradıcıların sözlərinə görə, məqsəd klassik videooyundan daha çox serial və ya film təəssüratı yaradan interaktiv təcrübə hazırlamaq olub.