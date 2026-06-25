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26 июня, 2026
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Анонсирован DayZ 2 — сиквел культового хардкорного симулятора выживания

DayZ 2

Студия Bohemia Interactive подтвердила разработку DayZ 2 – полноценного сиквела культового хардкорного симулятора выживания.

Проект создается с нуля на новейшем движке Enfusion, который также используется для разработки игр серии Arma, и призван стать масштабным развитием идей оригинальной игры. Пока что показали только фото-тизер без каких-либо подробностей. Сроки выхода DayZ 2 также не раскрываются.

При этом поддержка первой части продолжается. Разработчики готовят дополнение Balands, которое предложит игрокам выживать в провинции Насдара, выжженной солнцем, растрескавшейся земле с зыбучими песками.

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