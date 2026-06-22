NASA Artemis missiyaları üçün yeni nəsil kosmik nəqliyyat vasitəsini təqdim etdi

NASA gələcək Artemis missiyalarında istifadə olunacaq yeni Pegasus Lunar rover təqdim edib. Aparatın hazırlanması ilə Lunar Outpost məşğuldur və o, Ayda daimi bazanın qurulması üçün nəzərdə tutulan əsas texnikalardan biri olacaq.
Pegasus daha böyük Eagle roverinin kompakt versiyasıdır. Məlumata görə, yeni nəqliyyat vasitəsi Ayın cənub qütbünün sərt şəraitində işləmək üçün hazırlanır və imkanlarına görə Apollo proqramı dövründə istifadə edilən Ay maşınlarını xeyli geridə qoymalıdır. Xatırladaq ki, Apollo missiyalarında istifadə olunan roverlər üç missiya ərzində ümumilikdə təxminən 90 kilometr məsafə qət etmişdi.
Yeni rover həm avtonom rejimdə hərəkət edə, həm astronavt tərəfindən idarə oluna, həm də Yerdən göndərilən komandaları qəbul edə biləcək. Pegasus temperaturun avtomatik tənzimlənməsi sistemi ilə təchiz olunub və bu sistem ona Ay səthindəki ekstremal şəraitə tab gətirməyə imkan verir. Rover -246°C-dən +121°C-yə qədər dəyişən temperaturda işləyə biləcək.
NASA-nın planlarına görə, Pegasus ən azı bir il fəaliyyət göstərəcək və Apollo dövrünün Ay nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə 100 dəfə daha uzun məsafə qət edə biləcək. Aparatın əsas vəzifələri Ayda su buzunun axtarışı, elmi tədqiqatların aparılması və gələcək Ay bazasının fəaliyyətinə dəstək vermək olacaq.
Pegasus-un yaxın illərdə Artemis Program çərçivəsində Ay səthinə çatdırılması planlaşdırılır.