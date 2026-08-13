Google Pixel Tag: трекер для поиска через сеть Find Hub

Компания Google представила трекер Pixel Tag, предназначенный для поиска ключей, кошельков, багажа и других вещей. Устройство получило компактный корпус из нержавеющей стали и рейтинг влагозащиты IP67 (выдерживает погружение на глубину до метра сроком до 30 минут). При этом Google уточняет, что трекер не является полностью водо- и пылонепроницаемым, а защита может снижаться со временем из-за износа.

Google Pixel Tag работает через сеть Find Hub, которая объединяет более миллиарда Android-устройств по всему миру. Трекер поддерживает технологии точного определения местоположения UWB и Bluetooth Channel Sounding: смартфон показывает расстояние до метки и направление, в котором ее нужно искать. Функция Precision Finding срабатывает на расстоянии до 50 м от сопряженного устройства. Если вещь оказалась далеко, ее местоположение определяется при помощи других Android-устройств из сети Find Hub. Данные о местоположении при этом защищаются сквозным шифрованием.

Pixel Tag располагает встроенным акселерометром, а для поиска по звуку предусмотрен встроенный динамик. Найти трекер получится не только со смартфона: он может зазвонить через Pixel Watch или можно попросить Gemini сделать это через Pixel Buds. Кроме того, на корпусе трекера есть кнопка, которая через Fast Pair позволяет позвонить на привязанный смартфон, даже если тот стоит на беззвучном режиме. Доступ к одному трекеру можно предоставить десяти людям.

Питание обеспечивает сменная батарея CR2032, которой, по заявлению Google, хватит более чем на год использования. Габариты трекера составляют 27,9 x 45,7 x 5,1 мм, вес — 11,3 грамма с батареей и 8,5 грамма без нее. Базовая совместимость заявлена с устройствами на Android 9, а для полноценной поддержки всех функций потребуется Android 16 и Bluetooth 6.0.

Google Pixel Tag будет продаваться в двух комплектах. Один трекер стоит $29,99, набор из четырех штук — $99,99. Цвет пока один – голубой Fog. Гарантия на устройство составляет один год. Продажи начнутся 11 ноября.