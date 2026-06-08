Компания iIT Distribution Azerbaijan приняла участие в IV Национальном форуме по кибербезопасности

Компания iIT Distribution Azerbaijan, являющаяся членом Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АКТА) и Золотым спонсором мероприятия, успешно приняла участие в IV Национальном форуме по кибербезопасности, который состоялся 4 июня в Баку.

Форум был организован Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана при генеральном партнерстве Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики и объединил представителей государственных структур, международных организаций, зарубежных институтов кибербезопасности, частного сектора, академического сообщества, экспертов и молодых специалистов.

В качестве Золотого спонсора iIT Distribution Azerbaijan представила решения ведущих мировых производителей в области кибербезопасности — Vectra AI, Censys и Ping Identity. Посетители форума смогли ознакомиться с современными подходами к обнаружению угроз, защите цифровых идентификационных данных, управлению поверхностью атак и повышению уровня киберустойчивости организаций.

Являясь одним из ведущих ИТ- и кибербезопасностных дистрибьюторов региона, iIT Distribution Azerbaijan активно способствует развитию рынка современных технологий, предоставляя организациям доступ к передовым решениям международных вендоров и поддерживая безопасную цифровую трансформацию бизнеса.

Одним из ключевых моментов участия компании стала презентация Исполнительного директора по Азербайджану Эльнура Халилзаде в рамках панельной сессии «Современные угрозы кибербезопасности». В ходе выступления были рассмотрены актуальные тенденции в сфере киберугроз, реальные инциденты, наблюдаемые в Азербайджане, а также практические подходы к повышению уровня защищенности организаций.

Эльнур Халилзаде отметил, что в условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта ландшафт угроз продолжает динамично меняться, требуя от организаций внедрения проактивных мер защиты и комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. Особое внимание было уделено вопросам предотвращения кибератак, минимизации их последствий, развитию культуры кибербезопасности и повышению готовности организаций к современным вызовам.

В рамках сессии также были обсуждены достижения Азербайджана в области кибербезопасности, существующие вызовы и перспективы дальнейшего развития национальной системы киберзащиты. Выступление вызвало высокий интерес среди участников форума и стало площадкой для профессионального обмена мнениями и опытом.

IV Национальный форум по кибербезопасности в очередной раз подтвердил свою роль важной платформы для укрепления сотрудничества между государственным сектором, бизнесом, академическим сообществом и международными партнерами. Участие iIT Distribution Azerbaijan, представление передовых решений международных вендоров и экспертное выступление Эльнура Халилзаде стали значимым вкладом в развитие экосистемы кибербезопасности Азербайджана.