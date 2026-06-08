Fable выйдет 23 февраля 2027 года

В рамках презентации Xbox Games Showcase 2026 британская студия Playground Games показала сюжетный трейлер фэнтезийной RPG Fable. В ролике была названа точная дата релиза — игра выйдет 23 февраля 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, включая Game Pass.

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В трейлере показали антагонистов экшен-RPG — среди них оказалась злодейка, роль которой исполнила Хэйли Этвелл («Первый мститель», сериал «Агент Картер»). Также в ролике мелькает Валет Мечей — антагонист из оригинальной игры 2004 года.

У игры уже есть страница в Steam. Fable можно предзаказать по цене $70 за стандартное издание, а Premium-версию – за $100, в состав которой в том числе входят две разновидности брони, цифровой артбук и саундтрек, а также пять дней раннего доступа.