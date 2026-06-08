HP и Techpro DC провели в Баку мероприятие «Beyond Tomorrow Conference 2026»

4 июня в Dreamland Golf Hotel Baku состоялась конференция «Beyond Tomorrow Conference 2026», организованная компаниями HP и Techpro DC. Мероприятие собрало партнеров дистрибьютора для обсуждения ключевых технологических трендов, развития искусственного интеллекта в корпоративной среде, а также презентации новейших решений HP в области вычислительных систем, персональных устройств, печати и коммуникаций.

Открывая конференцию, заместитель генерального директора Techpro DC Гусейн Гасанлы отметил, что рынок информационных технологий переживает один из наиболее глубоких этапов трансформации за последние десятилетия, а искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью бизнес-процессов. «Мы наблюдаем, как искусственный интеллект из концепции будущего превращается в повседневный инструмент. Сегодня ИИ используется в аналитике, управлении данными, автоматизации процессов и повышении эффективности компаний практически во всех отраслях», — подчеркнул он.

Рабочие станции и ИИ-вычисления нового поколения

Первый технический блок программы представил менеджер категории ACS компании HP Игорь Евчук, подробно рассказавший о развитии портфеля HP Workstation и мобильных решений HP ZBook. По его словам, современные рабочие станции уже вышли за рамки традиционных задач проектирования и рендеринга и сегодня активно используются в задачах искусственного интеллекта, Data Science, инженерного моделирования и высокопроизводительных вычислений.

Игорь Евчук подчеркнул, что именно графические процессоры стали ключевым элементом новой AI-архитектуры. Если ранее GPU воспринимались как инструмент визуализации, то сегодня они обеспечивают выполнение параллельных вычислений на уровне триллионов операций в секунду, формируя основу современных ИИ-систем.

В центре внимания оказалась линейка HP Z нового поколения — Z1, Z2, Z4, Z6 и Z8, построенная на процессорах Intel Xeon и AMD Threadripper Pro с использованием профессиональных графических ускорителей NVIDIA RTX нового поколения. Отдельный интерес вызвала компактная AI-платформа HP ZGX Nano. Несмотря на миниатюрные размеры, система поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти, высокоскоростные соединения до 400 Гбит/с и специализированный программный стек для задач машинного обучения и Data Science. По сути, речь идет о полноценной ИИ-лаборатории в компактном форм-факторе, предназначенной для локальной разработки и запуска моделей без обязательного обращения к облачным сервисам.

Завершая выступление, Игорь Евчук представил концепцию HP IQ — платформы, объединяющей локальные AI-инструменты, которые позволяют пользователям работать с данными и автоматизировать задачи непосредственно на устройстве, без передачи информации во внешние среды.

Эволюция персональных систем и AI PC

Продолжил программу менеджер по работе с корпоративными заказчиками HP в странах ECG Антон Гайников, представивший новое поколение персональных компьютеров и ноутбуков HP. Он отметил, что индустрия ПК переживает крупнейшую трансформацию со времен появления интернета и смартфонов, а искусственный интеллект становится ключевым фактором развития пользовательских устройств. «Сегодня мы наблюдаем переход к новой архитектуре персональных компьютеров. И перестает быть внешним сервисом и становится частью самого устройства», — подчеркнул он.

В рамках доклада были представлены AI PC нового поколения, построенные на архитектуре CPU + GPU + NPU. Наличие нейропроцессора позволяет выполнять AI-задачи локально, снижая нагрузку на систему и обеспечивая высокий уровень защиты данных. Особое внимание было уделено экосистеме Microsoft Copilot+ PC, а также функциям Recall и Click-to-Do, которые позволяют работать с информацией на новом уровне — от интеллектуального поиска до автоматического восстановления ранее просмотренных материалов.

В качестве практического примера Антон Гайников привел масштабные государственные инициативы по внедрению ММ в образование и инфраструктуру. В частности, он отметил проект в Польше, где искусственный интеллект интегрируется в школьную программу, а HP участвует в поставках десятков тысяч рабочих станций для образовательных учреждений. Отдельный акцент был сделан на безопасности. Платформа HP Wolf Security объединяет аппаратные и программные механизмы защиты, включая HP Sure Start, HP Sure Recover, HP Tamper Lock и HP Sure View, которые обеспечивают контроль целостности системы, защиту от атак на BIOS и предотвращение несанкционированного доступа к информации.

Современное рабочее место и корпоративная инфраструктура

Менеджер по развитию бизнеса HP Виктор Самойлов представил обновленное портфолио периферийных устройств и решений для организации рабочих пространств. Он отметил, что современное рабочее место формируется не только компьютером, но и всей экосистемой устройств — мониторами, док-станциями и периферией, обеспечивающими стабильную и продуктивную работу сотрудников в гибридной среде.

Были представлены мониторы HP серий Pro 3, Pro 5 и Pro 7, ориентированные на различные сегменты пользователей — от офисных сотрудников до специалистов, работающих с графикой и аналитикой данных. Отдельно были продемонстрированы новые корпоративные док-станции HP, позволяющие создавать универсальные рабочие места с быстрым подключением и масштабированием инфраструктуры без потери производительности.

Печать как элемент цифровой безопасности

В рамках конференции также были представлены решения HP в области корпоративной печати. Компания подчеркнула, что современные принтеры и МФУ давно вышли за рамки периферийных устройств и стали полноценными сетевыми вычислительными узлами, требующими комплексного подхода к безопасности. Менеджер по развитию партнерского бизнеса НР Виталий Лещинский отметил, что современные печатные устройства HP оснащаются встроенными механизмами защиты, включая HP Sure Start, Runtime Intrusion Detection и Connection Inspector, которые позволяют выявлять попытки вмешательства в работу устройств и автоматически восстанавливать безопасное состояние системы.

Кроме того, решения HP обеспечивают централизованное управление инфраструктурой печати, контроль доступа пользователей, оптимизацию затрат и интеграцию с корпоративными системами документооборота, что особенно важно для крупных организаций и государственных структур.

Гибридные коммуникации и интеллектуальные переговорные

Завершил деловую программу менеджер по продажам решений HP Poly Руслан Шагимарданов, представивший современные технологии для организации гибридных коммуникаций. Он рассказал о развитии экосистемы HP Poly, объединяющей видеосистемы, аудиорешения и интеллектуальные платформы для проведения видеоконференций.

Особый интерес вызвали технологии Poly NoiseBlockAI и Acoustic Fence, использующие алгоритмы искусственного интеллекта для подавления фоновых шумов и повышения четкости голосовой связи. Система Poly DirectorAI автоматически определяет участников встречи и формирует оптимальный видеокадр, создавая эффект присутствия для удаленных участников. В числе представленных решений были Poly Studio V12 для небольших переговорных комнат и модульная система Poly Studio A2, предназначенная для масштабируемых конференц-залов.

HyperX, периферийные устройства и коммерческие дисплеи HP

Менеджер по развитию бизнеса HyperX, HP Peripherals, Displays & Docking в Украине, Молдове и на Кавказе Виктор Самойлов представил ключевые обновления продуктового портфеля HP. В фокусе выступления оказались док-станции HP шестого поколения, включающие USB-C решение мощностью до 100 Вт и линейку Thunderbolt-доков с расширенными возможностями подключения, поддержкой многомониторных конфигураций и мощностью зарядки до 280 Вт. Отдельно было подчеркнуто их значение как центра рабочего места, объединяющего ноутбук и всю периферию в единую управляемую экосистему через один кабель.

В сегменте коммерческих мониторов HP была представлена структура линейки ProDisplay, включающая серии 3 Pro, 5 Pro и 7 Pro. Серия 3 Pro ориентирована на базовые офисные сценарии, 5 Pro — на массовый корпоративный сегмент с 4K-разрешением, USB-C и Power Delivery, а 7 Pro — на профессиональные задачи с расширенной цветопередачей, поддержкой Thunderbolt, daisy-chain подключением и функциями для видеоконференций и коллаборации.

В блоке HyperX были представлены ключевые обновления портфеля гарнитур компании. Серия Stinger 2 постепенно выводится с рынка и заменяется новым поколением Stinger 3. Флагманская линейка Cloud 3 сохраняет позиционирование универсальных игровых гарнитур с мультиплатформенной поддержкой, а Cloud 3S расширяет сценарии использования за счет беспроводного подключения (радиоканал + Bluetooth) и системы двойных встроенных микрофонов. Отдельно была отмечена HyperX Cloud Alpha Wireless с автономностью до 300 часов как одно из наиболее энергоэффективных решений в сегменте. Также выступавший представил новую консольную гарнитуру Flight 2 с обновленным дизайном и акцентом на персонализацию и пользовательский опыт.

Завершение мероприятия

После завершения деловой части гости переместились на свежий воздух, где их ждала винная дегустация. Неформальное общение партнеров, обсуждение совместных проектов и обмен мнениями продолжились во время роскошного гала-ужина.

Конференция Beyond Tomorrow Conference 2026 наглядно продемонстрировала, что искусственный интеллект становится фундаментом новой цифровой инфраструктуры бизнеса. Объединение экспертизы HP и Techpro DC формирует для партнеров в регионе устойчивую технологическую базу для внедрения ИИ-решений, развития корпоративных систем и реализации проектов цифровой трансформации нового поколения.