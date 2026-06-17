İlon Mask 60 milyard dollarlıq AI sövdələşməsinə hazırlaşır: Cursor-un yaradıcısı SpaceX-ə keçir

İlon Maskın rəhbərlik etdiyi SpaceX süni intellekt bazarında növbəti böyük addımını atmağa hazırlaşır. Şirkət proqramçılar arasında geniş populyarlıq qazanan Cursor AI alətinin yaradıcısı olan Anysphere startapını təxminən 60 milyard dollar dəyərində satın alacağını açıqlayıb.
Bu sövdələşmə baş tutarsa, SpaceX korporativ süni intellekt bazarında mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirərək əsas rəqibləri ilə daha ciddi mübarizə apara biləcək.
Son illərdə Cursor proqramçılar üçün ən populyar AI köməkçilərindən birinə çevrilib. Platforma süni intellektdən istifadə edərək kod yazılması, redaktə olunması, təhlili və optimallaşdırılması kimi funksiyalar təqdim edir.
Reuters-in məlumatına görə, Anysphere-in korporativ seqment üzrə illik gəliri artıq 2,6 milyard dollara çatıb və xidmətə tələbat sürətlə artmaqda davam edir.
Maraqlıdır ki, satınalma xəbəri SpaceX-in bir neçə gün əvvəl birjada debüt etməsindən sonra açıqlanıb. Şirkət Nasdaq birjasında keçirdiyi IPO nəticəsində 2 trilyon dollardan çox dəyərləndirilib və dünyanın ən bahalı texnologiya şirkətləri sırasına daxil olub.
Məlumata görə, Anysphere-in satın alınması ilə bağlı prosesin 2026-cı ilin üçüncü rübündə tamamlanması planlaşdırılır. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu sövdələşmə yalnız SpaceX üçün deyil, həm də İlon Maskın süni intellekt şirkəti olan xAI üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Cursor-un ekosistemə qoşulması proqramlaşdırma sahəsində güclü AI alətinin əldə olunmasına, yeni süni intellekt modellərinin hazırlanmasına, daha böyük hesablama resurslarından istifadəyə və korporativ AI bazarında mövqelərin güclənməsinə imkan yaradacaq.