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18 июня, 2026
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Планшет Lenovo Tab Plus Gen 2 получил мощную аудиосистему от JBL из девяти динамиков

Lenovo Tab Plus Gen 2

Компания Lenovo выпустила на международном рынке новый планшет Tab Plus Gen 2, ориентированный на просмотр фильмов и прослушивание музыки. Модель представляет собой гибрид премиального Android-планшета и портативной Bluetooth-колонки. Главная особенность устройства заключается в аудиосистеме, состоящей из девяти динамиков от JBL с поддержкой технологии Dolby Atmos и Hi-Res (в том числе Hi-Res Wireless) – четырех высокочастотных, трех низкочастотных и пары пассивных излучателей. Суммарная мощность динамиков составляет 48 Вт.

Lenovo Tab Plus Gen 2

Из-за массивной акустики задняя панель планшета имеет заметное утолщение по центру, куда также встроена круглая откидная подставка для вертикального или горизонтального размещения. Там же, на задней панели, Lenovo разместила кнопки для регулировки громкости звучания и клавишу блокировки.

Lenovo Tab Plus Gen 2 оснащен экраном с IPS‑матрицей, диагональю 12,1 дюйма, разрешением 2560×1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой до 120 Hz и яркостью до 800 нит. Экран поддерживает стандарты HDR10 и Dolby Vision, а его поверхность покрыта составом, снижающим видимость отпечатков пальцев. В основе планшета лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400 с графикой Mali-G615. Объем оперативной памяти LPDDR5 может составлять 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти стандарта UFS 3.1 — 128 или 256 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD до 2 Tb.

Питается планшет от аккумулятора на 10 200 мАч с поддержкой зарядки на 45 Вт через разъем USB Type‑C. На тыльной стороне устройства размещена 13 Мп камера, фронтальная имеет разрешение 8 Мп. Есть поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Габариты и вес: 278,8 х 181,1 х 6,8 мм, 760 гр. Планшет поставляется с Android 16, обещаны два года обновлений ПО и обновления безопасности до 2030 года.

Lenovo Tab Plus Gen 2 доступен только в белой расцветке корпуса. Базовая конфигурация на 8/128 Gb стоит $400. В качестве дополнительных аксессуаров предлагаются стилус Lenovo Tab Pen Plus и чехол-сумка Sleeve Suite.

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