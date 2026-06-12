Epic Games Store отдает бесплатно Warhammer 40,000: Speed Freeks и The Ouroboros King

В Epic Games Store очередная недельная раздача, на этот раз отдают бесплатно две игры: Warhammer 40,000: Speed Freeks и The Ouroboros King. Акция продлится до 18 июня в 20:00 по бакинскому времени.

Warhammer 40,000: Speed Freeks – это многопользовательский экшен в жанре боевых гонок по культовой франшизе. Гонки проходят с использованием взрывного оружия, сложных маневров и различных классов транспорта — от быстрых багги до тяжелых танков и вертолетов. Кроме того, в игре есть редактор уровней — встроенный инструментарий, позволяющий создавать собственные трассы, испытания и игровые площадки.

The Ouroboros King сочетает в себе тактику, присущую игре в шахматы и элементы roguelike-игр. Игрокам нужно создавать собственную армию и сражаться со зловещим Ковеном. Игровой процесс предлагает бесконечные варианты прохождения благодаря случайной генерации событий, врагов и наград.

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На следующей неделе в Epic Games Store будут раздавать снова две игры: Citizen Sleeper и Robobeat.