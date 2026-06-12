Для абонентов Nar запущена услуга «Asan Imza» на SIM-номерах

Абоненты Nar, известного своими выгодными услугами, теперь могут пользоваться сервисом цифровой подписи «Asan imza» с помощью технологии eSIM. Эта возможность не только позволяет пользователям перейти с физической SIM-карты на формат eSIM или использовать мобильную цифровую подпись, но и делает доступ к более чем 2500 электронным услугам более удобным и безопасным.

Услуга, предоставляемая через SIM, сохраняет высокие стандарты безопасности, устраняет риск потери или кражи физической SIM-карты, а также снижает необходимость использования пластиковых карт, предоставляя пользователям возможность активировать несколько номеров на одном устройстве.

Отметим, что услуга предоставляется физическим и юридическим лицам сроком на 3 года. Активация осуществляется в Центрах обслуживания клиентов Nar. При активации услуги «Asan Imza» на базе SIM PIN-коды заранее не предоставляются, абоненты самостоятельно устанавливают их онлайн в процессе первой аутентификации или подписания. Разблокировка PIN-кодов обеспечивается в онлайн-режиме через Контактный центр «Asan Imza» по номеру 1847.