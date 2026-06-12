spot_img
12 июня, 2026
ДомойТелекомНовости операторовДля абонентов Nar запущена услуга «Asan Imza» на SIM-номерах

Для абонентов Nar запущена услуга «Asan Imza» на SIM-номерах

Nar

Абоненты Nar, известного своими выгодными услугами, теперь могут пользоваться сервисом цифровой подписи «Asan imza» с помощью технологии eSIM. Эта возможность не только позволяет пользователям перейти с физической SIM-карты на формат eSIM или использовать мобильную цифровую подпись, но и делает доступ к более чем 2500 электронным услугам более удобным и безопасным.

Услуга, предоставляемая через SIM, сохраняет высокие стандарты безопасности, устраняет риск потери или кражи физической SIM-карты, а также снижает необходимость использования пластиковых карт, предоставляя пользователям возможность активировать несколько номеров на одном устройстве.

Отметим, что услуга предоставляется физическим и юридическим лицам сроком на 3 года. Активация осуществляется в Центрах обслуживания клиентов Nar. При активации услуги «Asan Imza» на базе SIM PIN-коды заранее не предоставляются, абоненты самостоятельно устанавливают их онлайн в процессе первой аутентификации или подписания. Разблокировка PIN-кодов обеспечивается в онлайн-режиме через Контактный центр «Asan Imza» по номеру 1847.

Предыдущая статья
Microsoft устранил 200 уязвимостей, включая 3 уязвимости нулевого дня
Следующая статья
Epic Games Store отдает бесплатно Warhammer 40,000: Speed Freeks и The Ouroboros King
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,763ФанатыМне нравится
1,010ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»