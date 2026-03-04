Apple MacBook Neo — первый бюджетный ноутбук в истории компании

Компания Apple представила первый в своей истории бюджетный MacBook. Модель, получившая название MacBook Neo, рассчитана на повседневное решение базовых задач.

Это первый ноутбук Apple, основанный на базе процессора A18 Pro, который использовался в прошлогодних флагманских моделях iPhone 16. Чип включает в себя 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU и 16-ядерный Neural Engine. Компания заявляет, что A18 Pro на 50% быстрее в повседневных задачах и до трех раз быстрее в локальных ИИ-вычислениях, чем Windows-компьютеры на базе процессора Intel Core Ultra 5. Ноутбук полностью бесшумный, так как нет активного охлаждения. Объем унифицированной памяти составляет всего 8 ГGb, а ее пропускная способность достигает 60 Гбайт/с. Емкость флеш-памяти – 256 или 512 Gb.

MacBook Neo оснащен 13-дюймовым антибликовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2408х1506 пикселей, яркостью до 500 нит и возможностью отображения миллиарда цветов. Ноутбук поддерживает подключение одного внешнего дисплея с разрешением до 4K при 60 Hz через порт USB Type-C, совместимый с DisplayPort 1.4.

Ноутбук получил встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 36,5 Вт·ч. На одном заряде батареи Apple обещает до 16 часов видеостриминга и до 11 часов работы в беспроводном интернете. Мощность комплектного зарядного устройства USB Type-C составляет всего 20 Вт. Зарядка MagSafe не поддерживается. Для подключения предусмотрены два порта USB-C (один USB 3 и один USB 2) и разъем на 3,5 мм для наушников. Из беспроводных интерфейсов есть модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.

MacBook Neo оборудован фирменной клавиатурой Magic Keyboard (подсветки нет), крупным трекпадом и сканером отпечатков пальцев Touch ID. В версии на 256 Gb нет Touch ID, только защита паролем. Есть веб-камера с разрешением Full HD, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и два микрофона с шумоподавлением. Габариты и вес ноутбука: 1,27 × 29,75 × 20,64 см, 1,23 кг. Ноутбук работает под управлением macOS Tahoe с поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence.

Модель предлагается в ярких цветах корпуса: серебристом, розовом, желтом, синем. Цвет клавиатуры зависит от цвета алюминиевого корпуса. Цены: 8/256 Gb — $599, 8/512 Gb — $699. Ноутбук уже доступен для предзаказа, а продажи начнутся 11 марта.