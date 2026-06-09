Nintendo анонсировала ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time

В рамках трансляции Nintendo Direct был анонсирован ремейк культовой The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Был показан дебютный трейлер игры, в котором видно, что визуальный стиль будет заметно отличаться от Breath of the Wind и ее продолжения.

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Ремейк The Legends of Zelda: Ocarina of Time выйдет в 2026 году эксклюзивно для Nintendo Switch 2. Деталями обещают поделиться ближе к релизу.

Оригинальная игра вышла в 1998 году для консоли Nintendo 64. Это была первая трехмерная часть серии The Legend of Zelda, которая вошла в историю как один из самых высокооцененных, влиятельных и коммерчески успешных проектов в индустрии видеоигр. Она единственная имеет оценку в 99 баллов на Metacritic. В июне 2011 года приключение переиздали для консоли Nintendo 3DS. По сюжету главный герой Линк отправляется в путешествие во времени, чтобы помешать злодею Ганондорфу захватить королевство Хайрул, спасти принцессу Зельду и восстановить баланс.