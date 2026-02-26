Шрифт и гарнитура: объясняем различия

В чем разница между шрифтом и гарнитурой? И действительно ли она имеет значение?

Дебаты о шрифте против гарнитуры — это пример того, как отраслевая терминология может меняться со временем, но все равно вызывать недовольство, если используется нетрадиционным образом. В наши дни слова «шрифт» и «гарнитура» очень часто используются как синонимы. И в большинстве случаев это нормально. Все знают, о чем идет речь, и никакой путаницы не возникает. Но, технически, между шрифтом и гарнитурой действительно существует разница, и путаница порой может привести к неловкой ситуации.

Итак, в чем разница, и какой термин следует использовать? Мы рассмотрим историю спора о том, что правильнее — шрифт или гарнитура. Также мы расскажем о значении обоих терминов в контексте графического дизайна и типографики.

Шрифт и гарнитура: в чем разница?

Главное различие между шрифтом и гарнитурой заключается в том, что первый является частью второй. Давайте объясним это на примере. Возьмем, например, Helvetica. Часто называемая «шрифтом», Helvetica на самом деле является гарнитурой. Это полный набор символов без засечек с общей дизайнерской концепцией. Но в то же время, гарнитура представляет собой набор шрифтов, каждый из которых имеет определенную толщину, стиль и размер, с разной степенью сжатия, а также курсивными версиями. Например, Helvetica Regular определенного размера.

Можно представить гарнитуру как целое семейство шрифтов, каждый из которых имеет разный размер и толщину. Одна из причин путаницы заключается в том, что если вы скачаете и установите Helvetica на свой компьютер, по крайней мере, на Mac, вы выберете ее из меню «Шрифты». Это и другие обобщенные значения слова «шрифт» означают, что многие люди используют этот термин для обозначения всего семейства шрифтов. Во многих случаях это не является большой проблемой, но когда креативный директор спрашивает вас, какой шрифт вы использовали в проекте, он, вероятно, хочет знать точные детали, то есть, какой именно шрифт вы использовали, а не гарнитуру. Например, вы выбрали Helvetica в качестве гарнитуры для проекта, но шрифтом может быть Helvetica Regular 9pt.

В определенных контекстах — не только когда вы разговариваете с типографом, который очень щепетилен в подобных вопросах, — знание точного шрифта имеет решающее значение. Например, при разработке приложения для определенного типа дисплея, использование определенного шрифта может обеспечить оптимальную читаемость. Руководства по фирменному стилю — еще один пример, когда дизайнеры выбирают шрифты определенных размеров и толщины, чтобы поддержать желаемую эстетику бренда. В мире упаковки существуют правила защиты прав потребителей, которым необходимо следовать. Например, законодательство ЕС устанавливает минимальный размер текста в декларации о пищевой ценности. Однако в большинстве случаев даже опытные дизайнеры чередуют два подхода.

«Это, наверное, кощунство, но я не уверен, что когда-либо знал разницу, — говорит Дэйв Седжвик (Dave Sedgwick), основатель Studio DBD. — В наши дни для большинства людей термины «шрифт» и «гарнитура» часто используются как синонимы, и большинство клиентов, вероятно, тоже не знают разницы, поэтому, когда мы представляем им информацию напрямую, мы используем простую, понятную терминологию, которая не создает впечатления, что мы пытаемся все усложнить». С Дэйвом согласен и Жюльен Финкер (Julien Fincker) из Fincker Font Cuisine. «В обиходе эти термины часто путают, и шрифт часто называют просто шрифтом. Это недоразумение стало настолько распространенным, что исправить его сложно. Поэтому нам не следует слишком обращать внимание на правильный термин, а скорее нужно, чтобы дизайнер и заказчик пришли к согласию относительно того, что имеется в виду. Но дизайнер всегда должен знать разницу», — говорит он.

И они правы. Обычно это не имеет значения, но когда различие важно, такой подход может помочь. Мы выбираем гарнитуру из-за ее общих эстетических качеств. Затем мы уточняем его до конкретного шрифта, устанавливая размер, толщину, стиль и иногда набор символов, например, латинский или кириллический, когда используем его. Например, вам может нравиться гарнитура Futura из-за ее модернистского вида, и поэтому шрифт, который вы использовали для подписей на вашем сайте, — Futura Condensed Extra Bold 8pt. Если шрифт — это песня, то гарнитура — это исполнитель.

Шрифт против гарнитуры: история

Разница между шрифтом и гарнитурой уходит корнями в историю книгопечатания. Само слово «шрифт» происходит от среднефранцузского «fonte», что означает «отлитый из металла». Печатники отливали целые наборы металлических букв, чтобы создать шрифт. Шрифты с общим дизайном составляли гарнитуру. В коробке с определенным шрифтом находились два регистра — один для заглавных букв, другой для строчных — отсюда и происходят верхний и нижний регистры. Блоки текста собирались буква за буквой, чтобы сформировать макет страницы, который затем прокатывался чернилами и прижимался к бумаге для получения отпечатков.

С появлением цифровой верстки большая часть терминологии, используемой в горячем наборе текста, сохранилась, но контекст и возможности полностью изменились. С точки зрения чистой вычислительной техники, на самом деле нет различия между шрифтом и гарнитурой. Если у вас на компьютере установлены данные шрифта Helvetica, вы сможете отобразить всю гарнитуру целиком. Каждая буква полностью масштабируема, основана на тех же векторных формулах. Традиционный наборщик мог бы использовать шрифт с пометкой Times Roman 7pt, но на вашем компьютере размер не имеет значения, потому что файл шрифта будет содержать все необходимые данные для его мгновенного изменения.

Причина, по которой мы сегодня уделяем внимание шрифтам, во многом связана с приложениями для настольной издательской системы и текстовых редакторов, в которых есть меню «Шрифты». При нажатии на него вы получаете список гарнитур на выбор — Arial, Baskerville, Caslon и т. д. — и оттуда вы уже задаете конкретные параметры шрифта, например, Medium Italic 16pt.

Когда в 2017 году издательство Laurence King опубликовало книгу «The Visual History of Type», дизайнер-типограф Пол Макнил (Paul McNeil) из MuirMcNeil избегал использования слова «шрифт» для описания чего-либо до цифровой эпохи. «Чтобы быть точным, я использовал слово «шрифт» для обозначения воплощения шрифта в металле, — говорит он. — Редакторы книги не приняли это слово, и, вероятно, правильно: типографы могут быть слишком дотошными».

По иронии судьбы, хотя типографов раздражает путаница между терминами «шрифт» и «гарнитура», сегодня люди благодаря компьютерам знают о шрифтах гораздо больше, чем когда-либо прежде.

Имеет ли значение разница между шрифтом и гарнитурой?

Другой вопрос заключается в том, имеет ли вообще значение разница между шрифтом и гарнитурой в индустрии. Как мы уже упоминали, многие люди используют эти термины взаимозаменяемо, даже зная об исторической разнице. И любую потенциальную путаницу обычно можно довольно легко устранить. «Различие между ними, безусловно, имеет смысл, — говорит Пол Макнил, — но только для тех, кто понимает, в чем оно заключается. Как правило, это люди, получившие образование в области графики, типографики или дизайна шрифтов. По моему опыту, для многих людей гарнитуры либо неразличимы, либо невидимы, поэтому большинство терминов не имеют значения».

«Меня больше интересует, как мыслят дизайнеры, чем то, насколько хорошо они разбираются во всей соответствующей терминологии. Я считаю, что позитивный настрой и искреннее желание учиться и узнавать новое гораздо важнее, и я даже не уверен, что в наши дни студентам-дизайнерам преподают основы типографики на правильном языке», — отмечает Дэйв Седжвик. Не так важно, говорит ли кто-то «шрифт» или «гарнитура», как то, что они понимают, как на самом деле это работает.

Глоссарий типографики

Если вы новичок в типографике, то вам может показаться, что нужно выучить новый язык, чтобы понять, о чем говорят типографы. Существует множество терминов, и это еще до того, как вы разберетесь с различиями между шрифтами с засечками и без засечек. Мы рекомендуем ознакомиться со списком ниже, чтобы начать ориентироваться в мире шрифтов.

A

Aesc

Произносится как «эш», aesc — это лигатура из двух букв — «а» и «е». Аesc происходит из древнеанглийского языка, где она обозначала дифтонговый гласный звук. Позже она перешла в другие алфавиты, включая датский и исландский.

Aperture

Суженное отверстие глифа, как, например, в букве «е». Изменение размера отверстия напрямую влияет на читаемость буквы и, в конечном итоге, на ее разборчивость. Отверстия могут быть «закрытыми» (показаны оранжевым цветом) или «открытыми» (показаны зеленым цветом).

Apex

Точка в верхней части символа, где сходятся левый и правый штрихи. Например, верхняя точка заглавной буквы «А».

Arm

Горизонтальный штрих, который не соединяется со штрихом или стержнем на одном или обоих концах. Например, верхняя часть заглавной буквы «Т».

Ascender

Часть строчной буквы, выступающая над высотой строчных букв шрифта. Выносные элементы важны для удобства чтения в течение длительного времени, хотя сочетание слишком большой высоты выносных элементов и недостаточной высоты строчных букв может вызвать проблемы.

B

Baseline

Базовая линия — это место, где располагаются «ножки» заглавных букв. Нисходящие и петли находятся ниже этой линии.

Bowl

«Чаша» — это фигурные, замкнутые части букв. Они встречаются как в строчных (b), так и в заглавных (B) буквах.

Beak

Изогнутый конец в верхней части таких букв, как «а», «с», «f» и «r». Название происходит от сходства с птичьим клювом.

Bicameral

Бикамеральный алфавит — это алфавит, имеющий заглавные и строчные буквы. Например, к таким алфавитам относятся римский и кириллический. В иврите и арабском языке нет строчных и заглавных букв, поэтому они называются однокамеральными.

Bracket

Клиновидная форма, соединяющая засечку со стержнем шрифта в некоторых шрифтах. Показана оранжевым цветом на изображении.

C

Cap height

Высота заглавной буквы над базовой линией.

Copyfitting

Регулировка размера шрифта и межбуквенного расстояния для того, чтобы текст гармонично занимал отведенное ему пространство.

Counter

Замкнутая или частично замкнутая часть буквенных форм, которая показана оранжевым цветом выше. Будьте осторожны, не путайте внутренние пространства и «чаши».

Crossbar

Перекладина соединяет два штриха, как в букве «H». Не путать с поперечным штрихом, который пересекает стержень буквенных форм, таких как «t».

Cursive

Курсив — это шрифты, имитирующие рукописный текст.

D

Descender

Часть буквы, расположенная ниже базовой линии. В нижнем регистре буквы «p», «y» и «q» имеют нижние выносные элементы, а в верхнем регистре они иногда могут присутствовать в буквах «J» и «Q».

Diacritical

Что-то настолько важное, что может быть фатальным? Нет. Диакритические знаки — это ударения, применяемые к буквам в таких языках, как французский, чешский и немецкий, для усиления функции глифа.

Dingbat

Динбаты, ранее известные как «печатные цветы», являются декоративными элементами. Они могут варьироваться от простых маркеров до изящных изображений животных и растений и часто собираются в тематические наборы.

Display font

Любой шрифт, предназначенный для использования короткими фразами, а не для блоков текста, может быть определен как декоративный шрифт. Декоративные шрифты часто создаются только для использования в больших размерах, например, в заголовках и названиях.

Drop cap

Буквица — это увеличенная буква, обычно используемая в начале абзаца. Она «перекрывает» две или более строки текста, но может также подниматься вверх.

E

Ear

Небольшой штрих, идущий от верхнего правого края чаши строчной буквы g, как показано в примере. Он также может встречаться в строчной букве «r».

Ethel

Лигатура букв «о» и «е», названная не в честь чьей-то тети Этель, а в честь руны Одал Старшего Футарка. Часто использовалось в латинских заимствованных словах с долгим звуком E, таких как «subpœna» или «fœtus».

Em dash

Тире Em — это длинное горизонтальное тире (—), равное текущему размеру шрифта. Иногда его называют «Mutton», чтобы отличить от очень похожего En dash. Его ширина равна ширине буквы «m».

En dash

Тире En (–) — это горизонтальное тире, вдвое меньшее, чем Em (—). Его ширина равна ширине буквы «n». Обычно это то тире, которое нужно использовать для пунктуации предложения.

F

Finial

Заостренный или изогнутый конец. Встречается на таких буквах, как «е» и «с».

Fleuron

Подкатегория или предшественник динбата. Флероны — это цветочные знаки, придуманные печатниками прошлого для украшения текста. Это также тег HTML5, который переносит типографику в интернет, позволяя шрифтам напрямую встраиваться в веб-страницы.

G

Glyph

Любой отдельный знак, являющийся частью шрифта, будь то буква, цифра, знак препинания или даже динбат. Глифы — это строительные блоки типографики.

Grapheme

Очень похожа на глиф, но, возможно, немного шире. Графема — это фундаментальная единица языка, такая как китайская пиктограмма, восклицательный знак или буква.

Gutter

Промежутки между страницами книги или журнала, или вертикальный промежуток между двумя столбцами текста.

J

Justified

В абзаце текста, выровненного по ширине, слова располагаются таким образом, чтобы в конце строки не было пробелов — каждое слово начинается с выравнивания по левому краю и заканчивается с выравниванием по правому краю. Это означает, что расстояние между словами будет варьироваться в зависимости от их количества в строке.

K

Kerning

Искусство регулировки близости соседних букв для оптимизации общего визуального восприятия и читаемости. Кернинг зависит от формы букв в каждой паре. В приведенном примере верхние пары букв не кернингованы. В нижних парах расстояние между буквами уменьшено в соответствии с формой символов.

L

Leading

Интерлиньяж описывает вертикальное расстояние между строками текста. В прошлом для вертикального разделения строк текста использовались свинцовые полоски.

Legibility

Легкость, с которой одна буква отличается от другой. Это влияет на читаемость, но не является ею.

Ligature

Лигатуры соединяют две формы, создавая новый глиф.

Loop / lobe

Нижняя часть буквы «g» известна как ее петля или долька. Она может быть открытой (справа вверху) или закрытой (слева). Ее также иногда называют хвостиком — термин, который также включает нижнюю часть буквы «y».

Logotype

Буквенная часть любого товарного знака или фирменного стиля. Логотип можно рассматривать отдельно от его графического аналога.

Lorem ipsum

Часто используется в качестве текста-заполнителя для демонстрации визуальной формы документа или шрифта без использования осмысленного контента. Это позволяет дизайнерам учитывать форму дизайна, не позволяя смыслу текста влиять на то, как он воспринимается. Lorem ipsum традиционно представляет собой искаженную версию латинского текста Цицерона I века до н.э., в котором слова изменены и удалены, чтобы сделать его бессмысленным.

M

Manicule

Символ указывающей руки ☞. Также известен как кулак епископа. Это был своего рода ранний эмодзи.

Monospace

Шрифты, в которых каждая буква занимает одинаковое горизонтальное пространство.

O

OpenType

OpenType — это формат шрифтов, разработанный Microsoft и Adobe. Он заменил и улучшил шрифты TrueType и PostScript.

Oblique or sloped roman

Наклонные буквы — это наклонные версии стандартной прямой формы, часто получаемые механическим способом. Следует отметить, что это не то же самое, что курсив, в котором формы букв специально рисуются так, чтобы отличаться от их прямых аналогов.

Orphan

Первая строка нового абзаца, расположенная внизу страницы. Предположительно, это считается таким же плохим поступком, как и забыть ребенка в машине.

P

Pica

Пика длиной в одну шестую дюйма связана с длиной строки и шириной столбца. В одной пике 12 пунктов или 16 пикселей.

Pilcrow

Символ абзаца (¶). Сейчас он обозначает наличие возврата каретки, но считается, что когда-то он использовался для обозначения смены темы в плавном тексте.

Point

Стандартная типографская единица измерения, равная 1/12 пики или 1/72”.

R

Readability

Читабельность относится к легкости, с которой блок текста может быть просканирован глазом.

S

Serif

Завершающий штрих или росчерк в конце штрихов буквы, предположительно происходящий от римской традиции рисовать буквы на мраморе перед тем, как высекать их. Шрифты с засечками обведены кружком в левом тексте на изображении. Справа вы видите шрифт без засечек. Шрифты с засечками обычно используются для печатной продукции, в то время как шрифты без засечек больше подходят для экранного шрифта.

Sidebearing

Горизонтальное пространство по обе стороны от буквы, отделяющее ее от других букв.

Spine

Основной изогнутый штрих строчной или заглавной буквы «S».

Squoosh

Это нежелательный процесс цифрового сжатия или расширения шрифта для того, чтобы он поместился в отведенное место или для визуального эффекта. Если вы используете сжатие текста, убедитесь, что никто об этом не узнает.

Spur

Небольшой выступ от изгиба буквы, иногда называемый клювом или бородой. G — хороший пример.

Stem

Вертикальный, полный штрих в прямых символах.

T

TDC

Type Directors Club — это организация, базирующаяся в Нью-Йорке.

Tittle

Блестяще выразительное название точки над буквами «i» и «j».

Terminal

Тип кривой в конце штриха, не являющийся засечкой. Примеры включают каплевидные формы в шрифтах: «finial», «ball», «beak» и «lachrymal».

X

x-height

Высота строчной буквы x в любом шрифте. Она определяет размер деталей глифа, а, следовательно, и его верхних и нижних выносных элементов.

По материалам Creativebloq (1, 2)