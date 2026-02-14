Нужно ли благодарить чат-ботов за их ответы

В социальных сетях время от времени обсуждают, кто как себя ведет с чат-ботами — благодарит ли их или грубит. Некоторые хотят быть вежливыми, другие считают, что бессмысленно восхвалять машину, которая просто делает свою работу. За вежливое обращение с ИИ при этом выступают не только обычные пользователи. Руководитель по дизайну Microsoft Copilot Кёртис Биверс считает, что это базовый минимум.

В основе чат-бота лежит статистическая модель, чувств у нее нет и быть не может. И ей совершенно все равно, будут ее благодарить или нет. «Спасибо» после уже выданного ответа не повышает качество будущих ответов и разумеется, выданных ранее, тоже. Но по некоторым данным, вежливое отношение к большим языковым моделям приводит к лучшим результатам. Например, в одном мультиязычном исследовании японские ученые выяснили, что невежливые промпты приводят к худшей выдаче: больше ошибок, предвзятости, игнорирования информации и точек зрения. В то же время базовая вежливость улучшает результат — до 30% в некоторых случаях. А вот избыточная вежливость дополнительных улучшений не приносила. Из этого можно сделать вывод, что промпты лучше писать нейтрально-вежливо, без перегибов в грубости или пространных заискиваний.

Японское исследование вышло в 2024 году, а уже в 2025‑м его и прочие подобные статьи поставили под сомнение два ученых из университета Пенсильвании. Они решили повторить тест с GPT-4o на 50 вопросах с промптами разной степени вежливости и получили противоположный результат: чем грубее был запрос, тем точнее — ответ. Хотя разница небольшая: разброс точности от 80,8% с самым вежливым промптом до 84,8% с самым грубым. Возможно, модели адаптировали для лучшего понимания запросов, даже если они содержат оскорбления, а вежливые обороты теперь затрудняют вычленение сути. Так или иначе, концепция «будь вежлив с ИИ, чтобы получить лучший ответ», похоже, уже не работает. Нужно отметить, что все перечисленное касается общения на этапе промптинга — про благодарность за ответы речи в обоих исследованиях не идет.

Но в последнее время добавился еще один новый аспект. Пришло осознание, что на обработку этих «спасибо» и «рад помочь» тратятся те же ресурсы, что и при решении полноценных задач. Даже короткое «спасибо» в ответ на сообщение не проходит бесследно. Для модели это такой же запрос, как и любой другой: текст разбивается на токены, прогоняется через модель, а серверы тратят вычислительные мощности, чтобы сгенерировать вежливое «Всегда рад помочь!».

Нейросети не только потребляют электричество, но и тратят воду. Дело в том, что обслуживающие ИИ дата-центры выделяют очень много тепла: серверы и чипы под нагрузкой греются. И это тепло нужно отводить, чтобы производительность не падала и ничего не сгорело. Для этого используется вода — в охлаждении закрытого цикла, системах испарения или охладительных башнях. Также дата-центры потребляют электроэнергию, производство которой тоже требует воды, особенно на тепловых электростанциях — для того же охлаждения. Это называют косвенным потреблением воды — не по вине искусственного интеллекта и ваших промптов напрямую. Оно происходит внутри инфраструктуры, которая этот самый ИИ обслуживает.

Долгое время «стоимость» запроса к чат-ботам в воде и электричестве подсчитывалась внешними экспертами, которые могли дать только ориентировочные значения. В 2024 году вышло исследование от The Washington Post и Калифорнийского университета. Его авторы пришли к выводу: генерация имейла из 100 слов с помощью бота на GPT‑4 тратит 519 мл воды и 0,14 кВт·ч электроэнергии. Этого хватит, чтобы 14 LED-лампочек светили целый час.

Летом 2025 года Google публично дала оценку влияния своего ИИ на окружающую среду. И по тексту публикации заметно, что во многом сделала это ради ответа завышенным публичным подсчетам. По данным компании, один медианный текстовый промпт для Gemini тратит 0,24 Вт·ч, 0,26 мл воды и выделяет 0,03 г эквивалента углекислого газа. Это как 9 секунд просмотра телевизора, 12-сантиметровый путь на автомобиле и 5 капель воды. Учитывая, что речь про медиану, обработка простого «спасибо» требует и того меньше. Логично ожидать, что у прочих чат-ботов ситуация примерно схожая. Но тут надо понимать, что эти маленькие цифры быстро увеличиваются, если брать в расчет, сколько людей всем этим пользуется.

В деньгах подсчитать влияние благодарности сложнее. Сэм Альтман писал в X, что на «спасибо-пожалуйста» якобы ушли уже десятки миллионов долларов — предположительно, в расходах на электричество. Но конкретных цифр нет, чтобы понимать, много это или мало в контексте трат OpenAI на обработку всех запросов. И насколько точно вообще все посчитали, если посчитали вовсе. Но нужно осозновать, что каждое «спасибо» — это действительно миллилитры воды и ватт-часы электроэнергии, которые вообще можно было бы и не расходовать.

Но ресурсы куда больше расходуется на фанфики с Драмионой и картинки в стиле Ghibli, сгенерированные по точным и сухим указаниям пользователей. Если вода, электричество и расходы OpenAI беспокоят так сильно, стоит в первую очередь позаботиться о качестве своих запросов к ботам и их необходимости, а уже потом — о формулировках.

То, что нейросетям, в общем-то, все равно на нашу вежливость, не означает, что нам тоже должно быть на нее «плевать». ChatGPT старается вести себя как человек. И если мы будем позволять себе обращаться с ним как с мусором, то лишь вопрос времени, когда похожее отношение начнет просачиваться в общении с реальными людьми. Это банально, но человеку все-таки приятнее считать себя вежливым и воспитанным. И спокойнее жить, полагая, что в случае восстания машин у него будет больше шансов выжить, потому что он уважительно относился к чат-ботам.

Источник: lifehacker.ru