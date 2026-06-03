ASUS yeni ProArt noutbuklarını təqdim etdi — güclü AI imkanları və nazik korpus bir arada

ASUS Computex 2026 sərgisində yeni ASUS ProArt P16 və ASUS ProArt P14 noutbuklarını təqdim edib. Yeni modellər NVIDIA RTX Spark platforması əsasında hazırlanıb və yüksək performansı yüngül, kompakt korpuslarla birləşdirir.
Noutbukların əsasını 20 nüvəli NVIDIA Grace prosessorunu, Blackwell RTX qrafikasını və 128 GB-a qədər vahid yaddaşı özündə birləşdirən NVIDIA RTX Spark platforması təşkil edir. Ənənəvi sistemlərdən fərqli olaraq burada prosessor, qrafik çip və süni intellekt sürətləndiricisi eyni yaddaş hovuzundan istifadə edir ki, bu da resursların daha səmərəli bölüşdürülməsinə imkan yaradır.
Böyük model olan ProArt P16 16 düymlük ASUS Lumina Pro OLED ekranla təchiz edilib. Ekran 4K təsvir ölçüsünü, DCI-P3 rəng məkanının 100%-ni və HDR rejimində 1600 nit parlaqlığı dəstəkləyir.
ProArt P14 isə 14 düymlük və 3K təsvir ölçülü OLED panel əldə edib. Hər iki modeldə ekranlar 120 Hz yenilənmə tezliyini və əksolunmaya qarşı xüsusi örtüyü dəstəkləyir.
Güclü texniki göstəricilərə baxmayaraq, cihazlar kifayət qədər nazik və yüngüldür. ProArt P16 modelinin qalınlığı 12,9 mm, çəkisi isə 1,77 kq təşkil edir. ProArt P14 isə 13,9 mm qalınlığa və 1,48 kq çəkiyə malikdir.
Noutbuklar müvafiq olaraq 99,9 Vt·s və 90 Vt·s tutumlu batareyalarla təchiz olunub. Bundan əlavə, HDMI 2.1, USB Type-A, USB Type-C, SD kart oxuyucusu və Wi-Fi 7 dəstəyi də təqdim edilir.
ASUS yaradıcı istifadəçilər üçün öz proqram alətlərini də yeniliklərə inteqrasiya edib. Bunlara sistem performansının idarə olunması üçün ProArt Creator Hub, foto və videoların təşkili üçün StoryCube, həmçinin süni intellekt vasitəsilə vizual ideyaların yaradılması üçün MuseTree daxildir.
Şirkət hələlik yeni ProArt P16 və ProArt P14 modellərinin qiymətlərini açıqlamayıb.