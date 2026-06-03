Asus Ascent QN10 – первый в мире мини-ПК на базе Snapdragon X2 Elite

На выставке Computex 2026 компания Asus представила мини-ПК Ascent QN10 – это первое устройство такого формата на базе процессора Snapdragon X2 Elite. Ранее чипы этой серии использовались преимущественно в ноутбуках.

Asus Ascent QN10 выполнен в крайне компактном корпусе объемом около 0,7 литра, что примерно на 86% меньше обычного мини-ПК. Несмотря на небольшие размеры, система рассчитана на длительные нагрузки благодаря энергоэффективности нового чипа от Qualcomm.

Процессор Snapdragon X2 Elite обеспечивает производительность блока нейронных вычислений (NPU) на уровне 80 TOPS, что позволяет запускать локально агентные инструменты, такие как OpenClaw, Cursor, OpenAI Codex, Claude Desktop и другие. Кроме выполнения задач искусственного интеллекта, компьютер, благодаря 18 ядрам CPU и мощной графике Adreno, ориентирован для широкого спектра задач. Конфигурация мини-ПК включает до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x и твердотельный накопитель NVMe формата M.2 2280 емкостью до 4 Tb. Покупателям доступна платформа Qualcomm AI Hub с библиотекой готовых ИИ-моделей.

Для подключения периферии предусмотрено сразу семь USB-портов: три USB4 Type-C, три USB 3.2 Gen 2 и один USB 2.0. Есть поддержка модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5,4, а также сетевой порт на 2,5 Гбит/с, видеовыход HDMI 2,1 FRL и аудиоразъем. Заявлена поддержка технологии Snapdragon Guardian, которая отвечает за аппаратную защиту данных и удаленное администрирование устройств. Габариты корпуса составляют 130 х 130 х 40 мм, вес — 720 гр.

Когда и по какой цене Asus Ascent QN10 появится в продаже, информации пока нет.