ASUS Apple Mac mini-yə rəqib olan yeni mini-PC-ni təqdim etdi

ASUS Computex 2026 sərgisində Ascent QN10 adlı yeni mini-kompüterini nümayiş etdirib. Yenilik ARM arxitekturalı Qualcomm Snapdragon X2 Elite platforması əsasında qurulan ilk mini-PC kimi təqdim olunur.
ASUS Ascent QN10 olduqca kompakt korpusa malikdir. Qurğunun həcmi 0,7 litrdən azdır ki, bu da ənənəvi mini-kompüterlərlə müqayisədə təxminən 86% daha kiçik göstəricidir.
Kiçik ölçülərinə baxmayaraq, cihaz uzunmüddətli yüklər altında stabil işləmək üçün hazırlanıb. Qualcomm-un enerjiyə qənaət edən platforması sayəsində sistemin səssiz işləyəcəyi bildirilir.
Mini-PC-nin əsasını 18 nüvəli Qualcomm Oryon prosessoruna malik Snapdragon X2 Elite çipi təşkil edir. Qurğu həmçinin daxili Adreno qrafik prosessoru və süni intellekt tapşırıqları üçün 80 TOPS məhsuldarlıq təklif edən neyroprosessorla təchiz olunub.
ASUS bildirir ki, Ascent QN10 müxtəlif AI agentlərini və dil modellərini lokal olaraq işə sala bilir. Dəstəklənən alətlər arasında OpenClaw, Hermes, Cursor, Claude Desktop, OpenAI Codex və OpenCode göstərilir.
Bağlantı imkanlarına gəldikdə isə, cihazda ümumilikdə yeddi USB portu mövcuddur: üç USB4 Type-C, üç USB 3.2 Gen 2 və bir USB 2.0 portu.
Bundan əlavə, mini-kompüter məlumatların aparat səviyyəsində qorunmasını və uzaqdan idarəetməni təmin edən Snapdragon Guardian texnologiyasını dəstəkləyir.
ASUS hələlik yeni Ascent QN10 modelinin satış tarixi və qiyməti barədə məlumat verməyib.