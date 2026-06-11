Apple iPhone-lara yeni Tap to Share funksiyasını əlavə etdi

Apple iOS 27 əməliyyat sistemində istifadəçilər üçün yeni və praktik funksiyanı təqdim edib. Tap to Share («Toxunaraq paylaş») adlanan yenilik NFC texnologiyası vasitəsilə iki iPhone arasında məlumat mübadiləsini daha sürətli və rahat etməyi hədəfləyir.
Yeni funksiya xüsusilə kiçik biznes sahibləri, mağaza əməkdaşları, sərgi və yarmarka iştirakçıları üçün faydalı olacaq. Onun köməyi ilə satıcı və müştəri sadəcə cihazlarını yaxınlaşdıraraq müxtəlif məlumatları təhlükəsiz şəkildə paylaşa biləcəklər.
Tap to Pay imkanları genişlənir
Tap to Share, Apple-ın daha əvvəl təqdim etdiyi Tap to Pay texnologiyasının inkişaf etdirilmiş versiyası hesab olunur.
Xatırladaq ki, Tap to Pay funksiyası sayəsində satıcılar əlavə POS-terminal olmadan birbaşa iPhone vasitəsilə təmassız ödəniş qəbul edə bilirlər. Müştəri isə sadəcə iPhone, Apple Watch, bank kartı və ya digər NFC dəstəkli ödəniş vasitəsini satıcının telefonuna yaxınlaşdıraraq ödənişi həyata keçirir.
Yeni Tap to Share funksiyası isə bu prosesə əlavə imkanlar qazandırır.
Nələri paylaşmaq mümkün olacaq?
Aktiv Tap to Pay əməliyyatı zamanı istifadəçilər:
- Üzvlük və loyallıq proqramları üçün əlaqə məlumatlarını paylaşa;
- Çatdırılma ünvanlarını ötürə;
- Elektron qəbz almaq üçün e-poçt ünvanlarını təqdim edə;
- Apple Wallet kartlarını və keçid biletlərini əlavə edə və paylaşa;
- Alış-veriş səbətini nəzərdən keçirə;
- Apple Pay vasitəsilə ödənişi tamamlaya biləcəklər.
Bütün məlumat mübadiləsi NFC texnologiyası üzərindən həyata keçirilir və Apple Pay-də olduğu kimi təhlükəsizlik mexanizmləri ilə qorunur.
Hansı cihazlar dəstəklənir?
Apple bildirib ki, Tap to Share funksiyası yalnız iPhone 12 və daha yeni modellərdə işləyəcək.
Bununla belə, hazırda xidmət Avropa İqtisadi Zonasında (EEA) istifadəyə verilməyib. Məhdudiyyət Avropa Birliyi ölkələri ilə yanaşı, İslandiya, Lixtenşteyn və Norveçə də şamil olunur.
AirDrop da sürətlənib
iOS 27 ilə bağlı aparılan ilk sınaqlar daha bir maraqlı nəticəni ortaya çıxarıb. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, AirDrop vasitəsilə fayl ötürmə sürəti real istifadədə iOS 26 ilə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb və Apple-ın açıqladığı performans göstəricilərini təsdiqləyib.
Yeni Tap to Share funksiyası Apple-ın iPhone-u tədricən həm ödəniş terminalına, həm də universal biznes alətinə çevirmək strategiyasının növbəti addımı kimi qiymətləndirilir.