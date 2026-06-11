spot_img
12 июня, 2026
ДомойSoftwareМобильные приложенияWhatsApp прекратит поддержку старых Android-смартфонов и iPhone

WhatsApp прекратит поддержку старых Android-смартфонов и iPhone

WhatsApp

Команда мессенджера WhatsApp объявила о прекращении поддержки старых версий мобильных операционных систем.

В настоящее время WhatsApp поддерживает смартфоны под управлением Android 5.0 и новее, а также iPhone с iOS 15.1 и более поздними версиями. С 8 сентября 2026 года будет поддерживаться только ОС Android версии 6 и более свежих версий, а с 30 ноября 2026 года пользоваться мессенджером можно будет только на устройствах с iOS 15.5 и новее.

Как отмечают разработчики, прежде чем поддержка ОС будет окончательно прекращена, пользователи получат несколько предупреждений в WhatsApp с напоминанием о необходимости обновления. Владельцам старых моделей необходимо убедиться, что на их смартфонах и планшетах установлена последняя доступная версия программного обеспечения.

Подобное решение WhatsApp предпринимает регулярно. Это связано прежде всего с тем, что устаревшие гаджеты перестают получать актуальные патчи безопасности или технически не могут обеспечивать корректную работу новых функций, внедряемых в приложение.

Предыдущая статья
Apple iPhone-lara yeni Tap to Share funksiyasını əlavə etdi
Следующая статья
Бюджетный Realme P4R 5G получил экран 144 Hz и аккумулятор на 8000 мАч
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,763ФанатыМне нравится
1,010ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»