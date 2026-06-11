WhatsApp прекратит поддержку старых Android-смартфонов и iPhone

Команда мессенджера WhatsApp объявила о прекращении поддержки старых версий мобильных операционных систем.

В настоящее время WhatsApp поддерживает смартфоны под управлением Android 5.0 и новее, а также iPhone с iOS 15.1 и более поздними версиями. С 8 сентября 2026 года будет поддерживаться только ОС Android версии 6 и более свежих версий, а с 30 ноября 2026 года пользоваться мессенджером можно будет только на устройствах с iOS 15.5 и новее.

Как отмечают разработчики, прежде чем поддержка ОС будет окончательно прекращена, пользователи получат несколько предупреждений в WhatsApp с напоминанием о необходимости обновления. Владельцам старых моделей необходимо убедиться, что на их смартфонах и планшетах установлена последняя доступная версия программного обеспечения.

Подобное решение WhatsApp предпринимает регулярно. Это связано прежде всего с тем, что устаревшие гаджеты перестают получать актуальные патчи безопасности или технически не могут обеспечивать корректную работу новых функций, внедряемых в приложение.