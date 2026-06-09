Apple iOS 27-ni təqdim etdi

Apple yeni nəsil mobil əməliyyat sistemi iOS 27-ni rəsmi olaraq təqdim edib. Keçən il baş verən böyük dizayn dəyişikliklərindən sonra şirkət bu dəfə əsas diqqəti istifadəçi təcrübəsinin yaxşılaşdırılmasına, süni intellekt funksiyalarına və sistemin məhsuldarlığının artırılmasına yönəldib. Ən diqqətçəkən yenilik isə tamamilə yenilənmiş Siri AI köməkçisi olub.
“Liquid Glass” dizaynı artıq istifadəçinin nəzarətində olacaq
Apple etiraf edib ki, keçən il təqdim olunan “Liquid Glass” dizaynı bütün istifadəçilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Buna görə də iOS 27-də şəffaflıq səviyyəsini fərdiləşdirmək mümkün olacaq. İstifadəçilər interfeys elementlərini tam şəffaf və ya daha mat görünüşdə tənzimləyə biləcəklər.
Şirkət həmçinin tətbiq ikonlarını yenidən hazırlayıb. Yeni ikonlar bir neçə “şüşə” qatının üst-üstə yerləşdirilməsi sayəsində daha həcmli və canlı görünür.
iOS daha sürətli işləyəcək
Apple bildirir ki, süni intellekt istifadəçi vərdişlərini analiz edərək tətbiqlərin açılma sürətini orta hesabla 30% artıracaq.
Bundan əlavə:
- Çəkilən şəkillər qalereyada 70% daha sürətli görünəcək;
- AirDrop vasitəsilə fayl ötürülməsi 80%-ə qədər sürətlənəcək;
- Sistem ümumilikdə daha çevik və optimallaşdırılmış işləyəcək.
AirPods üçün tam funksional ekvalayzer
iOS 27 ilə birlikdə AirPods istifadəçiləri də yeni imkanlar əldə edəcəklər. Məkan audio texnologiyasına əlavə olaraq artıq qulaqlıqların səsini fərdi zövqə uyğun tənzimləməyə imkan verən tam funksional ekvalayzer təqdim olunur.
Siri AI: Apple-ın ən böyük yeniliyi
Yeni iOS-un əsas ulduzu süni intellektlə təchiz edilmiş Siri AI olub. Apple bu sistemi Google ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırladığını açıqlayıb.
Yeni Siri artıq sadəcə səsli köməkçi deyil. O:
- Tətbiqlərin daxilində məlumat axtara bilir;
- Məlumatlarla qarşılıqlı əlaqə yaradır;
- Kamera vasitəsilə ətraf mühiti analiz edir;
- Gördüyü obyektlər barədə suallara cavab verir;
- Cihazlar arasında söhbət tarixçəsini sinxronlaşdırır.
iPhone-da Siri ayrıca tətbiq kimi təqdim olunur və Dynamic Island ilə inteqrasiya edilir.
Süni intellekt artıq “Shortcuts” tətbiqində
Apple avtomatlaşdırma üçün nəzərdə tutulmuş Komandalar (Shortcuts) tətbiqini də ciddi şəkildə yeniləyib.
Əvvəllər istifadəçilər avtomatlaşdırma ssenarilərini əl ilə qurmalı idilər. İndi isə sadəcə təbii dildə istəyi təsvir etmək kifayətdir. Siri AI lazımi tətbiqləri seçərək tələb olunan əmri özü yaradacaq.
“Foto” tətbiqi peşəkar redaktora çevrilir
Foto redaktə imkanları da süni intellekt hesabına əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib.
Yeni funksiyalar arasında:
- Şəkillərdən obyektlərin daha keyfiyyətli silinməsi;
- Kadrın süni intellekt vasitəsilə genişləndirilməsi;
- Perspektivin dəyişdirilməsi və çəkiliş bucağının imitasiya olunması;
- Fotorealistik və müxtəlif üslublarda şəkil generasiyası;
- Mövcud şəkillərin mətn təsviri əsasında dəyişdirilməsi yer alır.
Uşaq təhlükəsizliyi üçün yeni imkanlar
Apple iOS 27-də valideyn nəzarətini də əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirib.
İstifadəçilər xüsusi uşaq Apple ID hesabları yarada biləcəklər. Valideynlər:
- Tətbiqlərə girişə nəzarət edə;
- Saytları məhdudlaşdıra;
- Kontaktları idarə edə;
- Günün saatlarına və həftənin günlərinə görə istifadə limitləri təyin edə biləcəklər.
Bundan əlavə, seksual məzmunlu materiallar hətta mesajlaşma və videozəng zamanı ortaya çıxsa belə avtomatik bloklanacaq.
Yenilənmiş Apple Maps və iPhone 11 üçün dəstək
Apple həmçinin xəritə xidmətini yeniləyib. Üçölçülü panoramaların mövcud olduğu şəhərlər daha detallı modellərlə təchiz edilib.
iOS 27-nin developer beta versiyası artıq əlçatandır. İctimai beta versiyası iyul ayında yayımlanacaq, stabil buraxılış isə payızda təqdim ediləcək.
Ən maraqlı məqamlardan biri isə odur ki, yeniləmə iOS 26 dəstəkləyən bütün cihazlara, o cümlədən 2019-cu ildə təqdim olunan iPhone 11 modelinə də gələcək