Apple ilk sensorlu MacBook-u təqdim etməyə hazırlaşır

Apple uzun illərdir sensor ekranlı noutbuk ideyasına ehtiyatla yanaşsa da, görünür ki, şirkət nəhayət bu istiqamətdə addım atmağa hazırlaşır. Yeni insayder məlumatlarına görə, Apple tarixində ilk dəfə sensor ekranla təchiz edilmiş MacBook modelinin təqdimatı yaxınlaşır.
Məlumatı ilk olaraq Instant Digital ləqəbli tanınmış insayder paylaşıb. O, təchizat zəncirindən əldə etdiyi məlumatlara istinad edərək bildirib ki, Apple artıq sensor ekranlı ilk MacBook-un istehsalına hazırlaşır. Mənbə bu məlumatın doğruluğuna tam əmin olduğunu vurğulayıb.
Bu iddianı dolayı yolla analitik şirkət Omdia-nın yeni hesabatı da dəstəkləyir. Hesabatda qeyd olunur ki, iyul ayından etibarən Samsung Display 14,3 və 16,3 düymlük RGB Tandem OLED panellərinin tədarükünə başlayacaq. Bu ölçülər hazırkı MacBook Pro modellərinin ekran ölçülərinə olduqca yaxındır.
Məlumatlara görə, Apple yeni nəsil noutbuk seriyasını MacBook Ultra adı altında təqdim edə bilər. Gözlənilir ki, cihaz OLED texnologiyası, sensor ekran və Apple Silicon platformasının ən güclü versiyalarından biri ilə təchiz olunacaq.
Apple indiyədək sensor ekranlı MacBook istehsalına ehtiyac olmadığını bildirsə də, son illərdə istifadəçi tələblərinin dəyişməsi və hibrid cihazlara marağın artması şirkətin mövqeyini dəyişmiş ola bilər.
İnsayderlərin məlumatına əsasən, yeni MacBook Ultra modelinin təqdimatı artıq bu ilin sentyabr ayında baş tuta bilər. Rəsmi təsdiq hələ verilməsə də, əgər məlumatlar doğru çıxarsa, bu, MacBook seriyasının tarixində ən böyük dəyişikliklərdən biri olacaq.