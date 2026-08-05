Huawei выпустил ноутбук Matebook Pro S весом всего 798 грамм и автономностью до 18 часов

Компания Huawei представила ноутбук MateBook Pro S, который выделяется рекордно малым весом — всего 798 граммов при толщине корпуса 11,9 мм. Добиться этого удалось благодаря корпусу из магниево-литиевого сплава вместо алюминия. Кроме того, ноутбук получил качественный экран и внушительное время автономной работы.

Huawei Matebook Pro S оснащен 14,2-дюймовым сенсорным pOLED-дисплеем с разрешением 3,1K (3120×2080), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 1600 нит. Также будет предложена версия с первым в отрасли гибким OLED-экраном со встроенной функцией защиты от посторонних взглядов, которая ограничивает видимость изображения при просмотре под углом.

Внутри ноутбука установлен новый 9-ядерный процессор Kirin XE90, который, по данным Huawei, обеспечивает на 23% более высокую однопоточную производительность по сравнению с Kirin X90, на 25% лучшую энергоэффективность и на 40% более высокую производительность нейропроцессора. За охлаждение отвечает специальная сверхтонкая система с вентилятором, оснащенным крыльчаткой из алюминиевого сплава.

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 54 Вт·ч, в комплект входит адаптер мощностью 66 Вт. Производитель обещает до 18 часов работы на одном заряде. Для подключения периферии предусмотрены два порта USB-C 3.2 Gen 1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, основная камера на 2 Мп, фронтальная также на 2 Мп, четыре динамика и шесть микрофонов. Работает MateBook Pro S под управлением HarmonyOS с фирменными технологиями Ark Engine и Xiaoyi AI. Huawei обещает тесную интеграцию с другими устройствами своей экосистемы, ускоренную работу с объемными документами в WPS, а также ИИ-функции.

Цены на стандартные версии:

16/512 Gb — $1100;

24/512 Gb — $1240;

24 Gb/1 Tb — $1450.

Цены на специальные версии:

Soft Light Edition (24/512 Gb, матовый) — $1380;

Anti-Peep Edition (24/512 Gb, приватный) — $1420;

Collector’s Edition (32 Gb/1 Tb) — $2070.

Ноутбук Huawei Matebook Pro S уже доступен в продаже в Китае в пяти цветах корпуса: лиловом, золотистом, песочном, сером и черном.