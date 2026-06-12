WhatsApp начал внедрение поддержки двух аккаунтов в приложении для iOS

Команда мессенджера WhatsApp начала массовое развертывание поддержки нескольких учетных записей в приложении для iOS, на это обратил внимание тематический ресурс WABetaInfo. Это одна из наиболее востребованных пользователями функция.

Ранее, в ноябре прошлого года, возможность управлять двумя профилями была доступна только ограниченному числу участников бета-тестирования.

Для проверки доступности новой функции пользователям нужно перейти в меню «Настройки» > «Учетная запись». Если функция активна, там появится пункт «Добавить учетную запись», при выборе которого будет предложено зарегистрировать новый номер или привязать существующий аккаунт через QR-код. Переключаться между добавленными профилями можно будет в том же разделе меню.

Новая функция WhatsApp будет распространятся поэтапно. Кроме того, разработчики мессенджера начали подготовку к внедрению имен пользователя, чтобы в переписке можно было обходиться без раскрытия своего номера телефона.