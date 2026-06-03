AnTuTu may ayının ən güclü Android planşetlərini açıqladı

AnTuTu platforması Android planşetləri arasında may ayının ən məhsuldar modellərinin reytinqini dərc edib. Maraqlıdır ki, siyahının zirvəsində oyun planşeti deyil, adi flaqman model qərarlaşıb.
Reytinqin lideri vivo Pad6 Pro olub. Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru ilə təchiz edilən planşet AnTuTu v11 testində orta hesabla 4 132 697 xal toplayıb.
İkinci yerdə eyni çipə sahib olan iQOO Pad6 Pro qərarlaşıb. Onun nəticəsi liderdən cəmi bir faizdən bir qədər çox geri qalıb.
İlk beşlik belə formalaşıb:
- vivo Pad6 Pro — 4 132 697 xal
- iQOO Pad6 Pro
- Lenovo Legion Y700 (Gen 5)
- OPPO Pad 5 Pro
- OnePlus Pad 3 Pro
Bu modellərin hamısı Snapdragon 8 Elite Gen 5 platforması üzərində qurulub.
Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, eyni prosessordan istifadə edən Honor MagicPad3 Pro 13.3 modeli OnePlus Pad 3 Pro-dan təxminən 10% geri qalıb.
Top-10-da MediaTek prosessoruna sahib yeganə cihaz isə REDMI K Pad 2 olub. Planşet Dimensity 9500 çipi ilə təchiz edilib və reytinqdə Honor MagicPad3 Pro ilə yaxın nəticə göstərib.
Səkkizinci pillədə isə qeyri-adi cihaz yer alıb. H3C MegaBook Intel Core Ultra 5 228V prosessoru ilə işləyir və həm Android, həm də Windows 11 əməliyyat sistemlərini dəstəkləyir.
İlk onluğu OPPO Pad 4 Pro və OnePlus Pad 2 Pro tamamlayır.