Xiaomi Clip — первые для компании TWS-наушники открытого типа

Компания Xiaomi представила свои первые TWS-наушники открытого типа — Xiaomi Clip. Такая конструкция позволяет пользователю полностью контролировать окружающую обстановку во время прослушивания музыки — открытый форм-фактор не перекрывает звук извне. Каждый наушник весит 5,5 гр. Управление реализовано с помощью сенсорных зон на корпусе, которые поддерживают настройку жестов.

Технология направленной передачи звуковых волн позволяет передавать звук четко в сторону слухового прохода. Кроме того, наушники поддерживают алгоритм активного шумоподавления на базе ИИ во время звонков.

Xiaomi Clip оснащены кастомными высокочастотными 11-мм драйверами с большой амплитудой, заявлен частотный диапазон от 20 Hz до 48 kHz. Аккумулятор на 60 мАч обеспечивает до 9 часов автономной работы, с кейсом наушники должны проработать до 38 часов. Есть поддержка быстрой зарядки: всего 10 минут в кейсе достаточно для 4 часов воспроизведения музыки.

Производитель отмечает совместимость наушников с экосистемой Apple, наличие встроенного переводчика с поддержкой 21 языка, голосового ассистента Xiao AI и пылевлагозащиту по стандарту IP57. Для сопряжения с источником звука используется Bluetooth 5.4, также имеется возможность подключения к двум устройствам одновременно. Поддерживаются кодеки AAC, SBC и LHDC 5.0.

Xiaomi Clip поступят в продажу в Китае до конца мая по цене около $118. Будут доступны четыре расцветки корпуса: фиолетовый ирис, базальтовый черный, жемчужный белый и атласное золото.

Также компания представила флагманский смартфон Xiaomi 17 Max и фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro.