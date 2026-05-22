spot_img
22 мая, 2026
ДомойAVАкустические системыXiaomi Clip — первые для компании TWS-наушники открытого типа

Xiaomi Clip — первые для компании TWS-наушники открытого типа

Xiaomi Clip

Компания Xiaomi представила свои первые TWS-наушники открытого типа — Xiaomi Clip. Такая конструкция позволяет пользователю полностью контролировать окружающую обстановку во время прослушивания музыки — открытый форм-фактор не перекрывает звук извне. Каждый наушник весит 5,5 гр. Управление реализовано с помощью сенсорных зон на корпусе, которые поддерживают настройку жестов.

Xiaomi Clip

Технология направленной передачи звуковых волн позволяет передавать звук четко в сторону слухового прохода. Кроме того, наушники поддерживают алгоритм активного шумоподавления на базе ИИ во время звонков.

Xiaomi Clip оснащены кастомными высокочастотными 11-мм драйверами с большой амплитудой, заявлен частотный диапазон от 20 Hz до 48 kHz. Аккумулятор на 60 мАч обеспечивает до 9 часов автономной работы, с кейсом наушники должны проработать до 38 часов. Есть поддержка быстрой зарядки: всего 10 минут в кейсе достаточно для 4 часов воспроизведения музыки.

Производитель отмечает совместимость наушников с экосистемой Apple, наличие встроенного переводчика с поддержкой 21 языка, голосового ассистента Xiao AI и пылевлагозащиту по стандарту IP57. Для сопряжения с источником звука используется Bluetooth 5.4, также имеется возможность подключения к двум устройствам одновременно. Поддерживаются кодеки AAC, SBC и LHDC 5.0.

Xiaomi Clip поступят в продажу в Китае до конца мая по цене около $118. Будут доступны четыре расцветки корпуса: фиолетовый ирис, базальтовый черный, жемчужный белый и атласное золото.

Также компания представила флагманский смартфон Xiaomi 17 Max и фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro.

Предыдущая статья
Решения SİMA представлены на WUF13
Следующая статья
Состоялась полноценная презентация спортивного электрокроссовера Xiaomi YU7 GT
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,771ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»