Состоялась полноценная презентация спортивного электрокроссовера Xiaomi YU7 GT

В конце апреля на Пекинском автосалоне компания Xiaomi представила спортивный электрокроссовер YU7 GT. Сейчас состоялась полноценная презентация автомобиля и были объявлены цены.

Длина Xiaomi YU7 GT составляет 5015 мм, ширина 2007 мм, колесная база 3000 мм, а масса достигает 2460 кг. В основе машины лежит фирменный электромотор V8s EVO с крутящим моментом 540 Н·м и максимальной частотой вращения до 28 000 об/мин. Суммарная отдача составляет 1003 л.с. при пиковой мощности системы 738 кВт, что позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 2,92 сек. Максимальная заявленная скорость составляет 300 км/ч.

Электрическая архитектура построена на 897-вольтовой платформе с тройной литий-ионной батареей емкостью 101,7 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода705 км по циклу CLTC. При подключении к высоковольтной зарядной станции всего за 15 минут можно добавить до 570 км пробега.

В оснащение машины также вошли пневмоподвеска с активной стабилизацией кузова, система распределения тяги на задней оси и продвинутый контроль сцепления. Тормозная система использует карбон-керамические диски и многопоршневые суппорты Akebono, обеспечивая тормозной путь 32,9 м со 100 км/ч.

В базовую версию входят четыре сиденья с массажем, панорамная крыша с затемнением, многослойная шумоизоляция, 21-дюймовые кованые диски и аудиосистема с 25 динамиками с поддержкой Dolby Atmos и активным шумоподавлением. Объем багажника при сложенных сиденьях — 1740 литров. На капоте — эмблема из карбона с 24-каратным покрытием из золота.

Электрокроссовер получил пять вариантов окраски: вишнево-красный, вулканический пепел, обсидиановый черный, жемчужный белый и титановый металлик. Базовая версия Xiaomi YU7 GT стоит около $57 325, а в максимальной комплектации Big Full Pack — примерно $63 200.

Также была представлена версия Xiaomi YU7 Standard. Модель разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,9 сек. и достигает максимальной скорости 220 км/ч. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 73 кВт·ч обеспечивает запас хода по стандарту CLTC в 643 км, а быстрая зарядка за 15 минут увеличивает запас хода до 385 км. Базовая версия стоит от $34 330.

Обе модели оснащены 16,1-дюймовой центральной панелью, обновленным голосовым помощником XiaoAi AI и комплектуется усовершенствованной системой помощи водителю на базе вычислительной платформы NVIDIA DRIVE AGX Thor с производительностью 700 TOPS.