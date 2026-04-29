OnePlus выпустил TWS-наушники Buds Ace 3 с мощным шумоподавлением

Компания OnePlus, вместе с игровым смартфоном Ace 6 Ultra, представила беспроводные наушники Buds Ace 3. Новая модель относится к среднебюджетному сегменту, но получила ряд флагманских решений.

OnePlus Buds Ace 3 имеют внутриканальный дизайн и оснащены 12-мм динамическими драйверами. Поддерживаются протокол Bluetooth 6.0, кодек LHDC 5.0 (до 96 kHz), возможность подключения двух устройств, функция активного шумоподавления (ANC) до 55 дБ и пространственного аудио. Пользователям также доступен 10-полосный эквалайзер и функция BassWave для индивидуальной настройки частот.

Для передачи голоса предусмотрены три микрофона, работу которых дополняет ИИ-шумоподавление во время разговоров по телефону (Sanmai AI). Есть игровой режим с задержкой 47 мс и настройкой звука, акцентирующей внимание на шагах и других важных звуковых деталях. Корпус наушников защищен от пыли и влаги по стандарту IP55, что подходит для активных тренировок.

Кроме того, наушники получили функцию ИИ-переводчика, поддерживаются 20 языков. Для управления звуком используются сенсорные панели. В каждом наушнике используется аккумулятор емкостью 62 мАч, зарядный кейс устройства получил аккумулятор на 530 мАч. Производитель заявляет до 13 часов автономной работы с выключенным ANC и до 7 часов — с включенным. А с учетом кейса наушники могут проработать до 54 часов.

OnePlus Buds Ace 3 уже поступили в продажу в Китае по цене $48.