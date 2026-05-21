Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 10 Pro

Кроме флагманского смартфона Xiaomi 17 Max компания представила фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro. Это преемник Smart Band 9 Pro, который вышел в 2024 году. Несмотря на большой срок между устройствами, обновлений очень мало. Форм-фактор фитнес-браслета остался без изменений, но он стал тоньше на 1,1 мм и легче на 2,9 гр, а также получил чуть более яркий экран. А в остальном изменений нет.

Xiaomi Smart Band 10 Pro позиционируется производителем как более премиальное устройство, что подчеркнуто используемыми материалами. Фитнес-браслет доступен не только в классическом алюминиевом корпусе, но также в белом варианте из керамики, что делает его максимально устойчивым к царапинам.

Устройство оснащено 1,74-дюймовый AMOLED-дисплеем (336 x 480пикселей) с частотой 60 Hz, яркостью 2000 нит и имеет водонепроницаемость 5 АТМ. Экран прикрыт закаленным 2,5D-стеклом с плавными закруглениями по краям. Есть поддержка Always On Display и множество уникальных циферблатов, включая анимированные и интерактивные варианты. На одном заряде аккумулятора (350 мА·ч) браслет способен работать до 21 дня в обычном режиме или до 8 дней с Always On Display.

По части функций Xiaomi Smart Band 10 Pro предлагает уровень smar-часов. Фитнес-браслет может отслеживать сердечный ритм с точностью 98,2%, в том числе во сне, уровень кислорода в крови (SpO2) и оценивать физическую усталость. Данные с браслета в реальном времени синхронизируются со смартфоном. Предусмотрено более 150 режимов тренировок, также поддерживается автоматическое распознавание видов активности и предоставление персональных рекомендаций по восстановлению.

Гаджет получил глубокую интеграцию с iOS: пользователи iPhone теперь могут не только получать уведомления, но и синхронизировать данные напрямую с Apple Health, а также управлять камерой и плеером смартфона. Для автомобилистов предусмотрена синхронизация с системой Xiaomi Auto: браслет может вибрировать при усталости водителя. Есть линейный вибромотор, модули GPS и NFC, Bluetooth 5.4. Поддерживаются смартфоны на Android 8 или iOS 14.0 и новее.

Цена Xiaomi Smart Band 10 Pro в Китае стартует от $59 за базовую версию с силиконовым ремешком, вариант с кожей стоит $66, а в керамическом корпусе — $70.