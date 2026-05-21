Sony выпустила 1000X The Collexion — премиальные полноразмерные наушники

Компания Sony выпустила премиальные полноразмерные наушники 1000X the Collexion, приуроченные к 10-летнему юбилею серии 1000X. Первая модель MDR-1000X была выпущена в 2016 году.

Sony 1000X the Collexion отличаются металлическими элементами и оголовьем из искусственной кожи. В сравнении с моделью WH-1000XM6 ширина оголовья увеличилась на 10%, а толщина амортизирующей вставки — на 40%. Также наушники получили более эргономичную конструкцию чашек – они стали на 5 мм тоньше.

Наушники оснащены новым аудиопроцессором V3 и 30-мм драйверами с частотным диапазоном от 4 до 40 000 Hz при подключении по проводу (по Bluetooth 6.0 — от 20 до 20 000 Hz). Заявлена поддержка технологии масштабирования DSEE Ultimate на основе ИИ для «восстановления потерянных звуковых частот» и трех режимов пространственного звука 360 Reality Audio Upmix.

Для активного шумоподавления (ANC) в составе WH-1000X The ColleXion используется тот же массив из 12 микрофонов (по 6 с каждой стороны), что и в WH-1000XM6. Наушники совместимы с кодеками AAC, LDAC, LC3 и SBC. Заявленное время работы до 32 часов без ANC, при включении ANC — до 24. Быстрая зарядка за пять минут дает полтора часа прослушивания. Для сравнения, у модели WH-1000XM6 — 40 часов и 30 часов с ANC.

Sony 1000X the Collexion предлагаются в черном и платиновом цветах. Цена составляет $650, что существенно дороже XM6, которые на $200 дешевле.