Решения SİMA представлены на WUF13

Представители ООО «AzInTelecom», входящего в AZCON Holding, приняли участие во Всемирном форуме городов (WUF13), прошедшем в Баку.

В рамках информационных сессий, организованных на стенде AZCON Holding, представители компании провели две презентации, посвящённые цифровой идентификации и технологиям умного города.

Во второй день Форума прошла информационная сессия на тему «Цифровая идентификация в городской среде: обеспечение безопасного доступа граждан к цифровым услугам с помощью SİMA», посвящённая возможностям цифровых решений в условиях современной урбанизации. В ходе презентации была подчёркнута важность предоставления гражданам безопасного доступа к государственным и частным услугам в онлайн-формате, без необходимости личного обращения. На пятый день Форума прошла ещё одна информационная сессия — «Цифровое доверие для умных городов: обеспечение безопасных городских услуг с помощью SİMA İmza». В ходе сессии было отмечено, что концепция умного города не ограничивается технологической инфраструктурой и подключёнными к интернету устройствами: важную роль в её развитии играет цифровое доверие внутри экосистемы.

В рамках обеих информационных сессий была рассмотрена роль Платформы цифровых решений SİMA, разработанной AzInTelecom, в развитии экосистемы умного города и цифровой идентификации. В ходе презентаций было отмечено, что возможности SİMA в сфере безопасной идентификации, дистанционного получения услуг и цифровой подписи способствуют удобному, надёжному и эффективному предоставлению городских сервисов.